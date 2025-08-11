Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡La final de Copa Libertadores en el Monumental! Estadio de Universitario recibirá partido por el título
Se reveló el misterio: el estadio Monumental será escenario de la final de la Copa Libertadores 2025. Si bien se definió que Lima albergaría este partido, faltaba informar que recinto sería el elegido para este duelo de definición. A través de redes sociales, Alejandro Domínguez publicó un video comunicando también que todo se definirá el próximo sábado 29 de noviembre.
Como sucede desde el año 2019, la Copa Libertadores se define con una final única, en la que se reúnen los dos mejores equipos de la temporada. Conmebol, ente organizador de la competencia, realizó las inspecciones respectivas en el país hace algunos meses. Tras elegir a Lima, la disyuntiva ronda entre la elección del Estadio Nacional o Monumental.