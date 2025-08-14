Universitario de Deportes cayó goleado ante Palmeiras (4-0), en el marco del duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro crema se vio sometido ante un ‘Verdao’ que lo presionó desde los primeros minutos, dejando un panorama poco esperado en el estadio Monumental. El marcador refleja el trámite del encuentro y uno de los primeros en salir a dar la cara fue Jorge Fossati. El DT se hizo responsable de este escenario, resaltando también las cualidades del rival de turno.

“Analizaré el primer tiempo. Podría resumir que, como siempre digo, el que juega bien defiende bien y ataca bien. En este caso, sorpresivamente, fallamos en algo que somos muy fuertes. Cometimos algunos errores que no solemos cometer. Más allá de las virtudes y calidad de jugadores que teníamos al frente”, dijo en conferencia de prensa.

El estratega uruguayo se señaló como el principal responsable de los errores cometidos en el partido. Además, recordó que este tipo de situaciones no suceden a menudo, pero fueron producto de desconcentraciones y la falta de solidez en el área rival, algo que sí demostró Palmeiras.

“Nos entran de una manera que no le pasa a este equipo normalmente, ni el plano local e internacional. Durísimo de llevar el partido porque esos golpes que recibimos varias veces les he dicho que, cuando terminan partidos con triunfo, digo que se gana con solidez, pero esta vez no la tuvimos. El responsable soy yo, no voy a entrar más en detalles porque parecería que me lavo las manos”, puntualizó.

Jorge Fossati. (Foto: GEC)

Por otro lado, Fossati evitó señalar a algunos de los jugadores que eligió para disputar este partido. En ese sentido, destacó que en el primer tiempo asomaron de manera constante en terreno rival, aunque no fueron contundentes.

“No puedo mencionar jugadores que han demostrado innumerables veces su calidad y capacidad. En el plano ofensivo de este primer tiempo, a pesar de los goles que recibíamos, se intentó y se logró jugar como podemos hacerlo. Llegamos y tuvimos situaciones, pero las malográbamos”, contó.

El saludo de Fossati a la hinchada

A pesar de la tristeza por la derrota, Jorge Fossati habló sobre el marco de público que se dio cita en el estadio Monumental. El DT uruguayo agradeció el apoyo constante durante el partido, sin importar el resultado. Desde las gradas, se pudo escuchar las arengas constantes.

“La hinchada de Universitario merece el aplauso de pie. Pasarán los dirigentes, entrenadores, jugadores, pero esta hinchada garantiza un presente y un futuro”, mencionó el popular ‘Nono’ ante los medios de comunicación.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario de Deportes tendrá que reponerse rápidamente de este duro resultado, ya que este domingo 17 de agosto deberá enfrentar desde las 12:00 p.m. a Sport Huancayo en condición de visita por la jornada 6 del Torneo Clausura 2025. Mientras que el choque de vuelta por los octavos de final de la Libertadores, se disputará el jueves 21 de agosto en Sao Paulo, donde los ‘cremas’ necesitará ganar por cinco goles para avanzar, una misión que roza lo imposible.

