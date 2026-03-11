Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, señaló después de lograr el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar y resaltó que en esta competición ningún encuentro resulta sencillo.

Asimismo, Uribe remarcó que el cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de la exigencia que representa disputar la Copa Libertadores. Por ello, afirmó que el trabajo continuará con la misma intensidad con el objetivo de llegar en mejores condiciones a los partidos de la fase de grupos.

“Hacer mi traslado todo el grupo por el buen trabajo y haber accedido a la otra etapa. Tenemos que seguir mejorando y vamos a seguir trabajando para ello. Hay que felicitar al grupo. Son seres humanos”, manifestó Julio César Uribe en zona mixta tras la clasificación de Sporting Cristal a fase de grupos.

Luego, al ser consultado sobre las malas decisiones de algunos jugadores en la tanda de penales, el Director General de Fútbol de Sporting Cristal, dijo lo siguiente: “El jugador de fútbol no quiere fallar, hay que respaldarlo cuando se equivoca y nosotros estamos justamente para apoyarlo cuando más lo necesita. a nivel de Copa Libertadores, ¿ qué partidos es fácil? Lo entendemos, estamos preparados y somos conscientes que tenemos que seguir mejorando. Eso es lo que nos llevamos a la casa“, agregó.

En ese sentido. desde el Rímac a Depor le dejaron en claro que el objetivo del club es consolidar un proyecto deportivo que permita a Sporting Cristal ser protagonista tanto en el torneo local como en el plano internacional, apostando por el esfuerzo colectivo y el desarrollo del plantel.

Por último, Julio César Uribe dejó un mensaje para la hinchada de Sporting Cristal que asistió a Matute para alentar a su equipo frente a Carabobo FC. “A la hinchada que la queremos mucho, la respetamos mucho y la valoramos mucho. Esperamos que nos acompañen para seguir creciendo en este proceso”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR