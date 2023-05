Melgar cayó 1-0 ante Atlético Nacional en Copa Libertadores y quedó, prácticamente, sin opciones de clasificar a octavos de final. Los rojinegros son últimos en el Grupo H con solo un punto en cuatro partidos jugados: un empate y tres derrotas. Luego de la caída en el Monumental de la UNSA, el técnico del equipo, Mariano Soso, manifestó su molestia por el resultado (el rival tuvo un jugador menos desde el minuto 50) y consideró que el balón parado continúa siendo una de las debilidades de la plantilla.

“El partido nos deja una profunda desilusión, el resultado iba a condicionar las aspiraciones que tenemos en esta Copa Libertadores. Creo que contamos con situaciones para abrir el marcador, intentamos crear una ventaja mayor a partir del hombre de más que tuvimos, controlamos al rival en cuanto a los recursos de ataque que tiene Atlético Nacional y un aspecto que el equipo debe fortalecer es el balón parado, la relación de marca no es la mejor y no pudimos resolver con eficacia”, indicó en rueda de prensa.

Asimismo, respecto al trámite del partido, Soso aseguró que fallaron en ataque y eficacia en las últimas jugadas, un punto en contra del ‘Dominó' en la presente temporada, tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores. No por nada, Melgar es el equipo con menos anotaciones en su Grupo: tres goles, que quedan debajo de Atlético Nacional (8), Patronato (5) y Olimpia (4).

“No pudimos fabricar ese juego interior y comprendimos que el ataque estaba por bandas, logramos progresar, pero no tuvimos eficacia en las terminaciones. Sé que es un momento complicado, las expectativas eran que hoy el equipo pueda hacer una buena producción y la victoria nos ponga en carrera para la clasificación y, al no alcanzarlo, genera una decepción grande. Es una derrota que no merecíamos”, sentenció.

Melgar perdió ante Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2023. (Foto: AFP)

Lo que se viene para Melgar

Con el afán de sumar puntos y escalar posiciones la tabla acumulada de la Liga 1, Melgar afrontará las últimas fechas del Torneo Apertura. Primero, el equipo dirigido por Mariano Soso jugará este domingo (6:30 p.m.) ante Carlos Mannucci, en la ciudad de Trujillo.

Asimismo, el miércoles 31 de mayo, el ‘Dominó' recibirá a César Vallejo en la ciudad de Arequipa, por la penúltima fecha del Apertura. Seis días después, el martes 6 de junio enfrentará a Patronato en condición de local. El 10 del mismo mes cierra la primera parte del torneo local ante Binacional. Por el lado de la Copa Libertadores, termina su participación el 27 de junio ante Olimpia en Paraguay.





