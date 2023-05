El último martes, Alianza Lima cayó (2-1) con Libertad, en el Alejandro Villanueva, por la cuarta jornada de la Copa Libertadores en un encuentro que pudo ser distinto para los blanquiazules, si es que el gol de Jesús Castillo no era anulado por el VAR, luego de que los árbitros advirtieran un fuera de juego del volante íntimo. Si bien esto causó malestar en Carlos Zambrano, el zaguero mostró su postura favorable en la utilización del videoarbitraje, aunque no pudo negar que existe un aspecto que no comparte para nada.

“Me puse en la línea y vi claramente que fue offside. Lo que no estoy de acuerdo es que demoren cuatro minutos para tomar una decisión. Tienen tantas cámaras y el demorar nos baja el ritmo. El VAR hizo su trabajo, pero no pueden tardar tanto”, sostuvo el jugador en zona mixta.

Carlos Zambrano es consciente de que una derrota siempre golpea en la interna de un equipo, pero también sabe que Alianza Lima no tiene mucho tiempo para pensar en lo que fue el cotejo de Copa Libertadores, ya que tiene desafíos muy importantes que arrancarán este fin de semana.

“Esto bajonea un poco, pero es parte del fútbol. Debemos pensar en Binacional, el domingo, porque es un partido difícil y especial para nosotros. Luego, ya nos tocará pensar en la Copa Libertadores. Estando en casa debemos de darle lucha a los rivales. En el siguiente encuentro (contra Mineiro) no hay más opción que ganar”, agregó.

La agenda de Alianza Lima

Alianza Lima disputará dos fechas de la Liga 1, antes de volver a competir en la Libertadores. Para la jornada 17 (domingo 28 de mayo), el elenco blanquiazul recibirá a Binacional, mientras que para la 18 (viernes 2 de junio) viajarán a Tarma para enfrentar a ADT.

Tras ello, los blanquiazules jugarán ante Atlético Mineiro, en duelo se llevará a cabo el martes 6 de junio desde las 7:00 p.m., en el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión de este compromiso se encontrará a cargo de ESPN Deportes y también podrá ser visto desde su plataforma de streaming STAR+ para todos suscriptores.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.