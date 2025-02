La victoria de Melgar y su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores (tras eliminar a Tolima) significa un aspecto positivo para el fútbol peruano. Los rojinegros disputarán -sí o sí- la etapa de grupos de un torneo internacional este 2025 y también tendrán mayor competitividad. Como es de esperar, este tipo de situaciones despierta el interés de algunas entidad como la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para resaltar el logro de una escuadra nacional; sin embargo, desde la institución arequipeña dejaron claro que no quieren condecoraciones ni recibimientos. Ricardo Bettocchi, administrador del club, habló sobre las deudas que tienen con el máximo ente del fútbol en el país y también dejó clara su postura ante cualquier comentario.

“Cada vez que Melgar lograr cosas, las logra por los jugadores, comando técnico, hinchada y la ciudad de Arequipa. Por la gente que trabaja en el club y sponsor. Nosotros no recibimos apoyo fuera de estas instituciones. No queremos que cuando ganamos se suban al coche gente que no nos apoya. Nosotros no recibimos el apoyo que deberíamos por parte de las instituciones que deberían darlo (FPF)”, apuntó al periodista Daniel Rodríguez.

Bettocchi también se refirió a la falta de pagos por parte de 1190 Sports y cómo afecta en la planificación de la temporada, teniendo en cuenta el beneficio económico que generan los derechos de televisión en los clubes de Liga 1. A su vez, habló sobre el pago de las deudas que tiene el club y cómo lo viene manejando.

“Hemos necesitado financiamiento externo para poder seguir manteniendo al club al nivel que siempre hemos buscado por las deudas que se tienen con el club y esto nos permite mirar a los jugadores y trabajadores a los ojos y cumplir con todas las obligaciones al día, porque al club le gusta cumplir y honrar las obligaciones que tiene y claramente en el sistema del fútbol no todos honran sus obligaciones a tiempo”, dijo.

A su vez, agregó: “Con las cuentas que tenemos por cobrar que son inmensas (deuda de 1190 Sports), necesitábamos tenerlo para seguir cumpliendo con los compromisos que tenemos en el día a día. Claramente si pasamos a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ello va a decantar en el decrecimiento de la deuda corriente. Es con una empresa fiduciaria”.

Ricardo Bettocchi, administrador de FBC Melgar

La postura sobre Walter Ribonetto

Para Melgar, el inicio de la temporada 2025 viene siendo positivo y es que ganó todos los partidos oficiales que disputó. En total, son tres por Liga 1 (tienen puntaje perfecto), sumado a los dos de Copa Libertadores. Para Bettocchi, este presente es parte de una continuidad de lo que se viene gestionando en la directiva los últimos años.

“Cada vez que traemos un técnico, estamos seguros que es el mejor técnico para el momento, a veces se da y a veces no se da. Con “Tino” cuando pudimos hablar hacía final de año y vimos la predisposición que tenía, estábamos seguros que era el técnico que necesitábamos”, contó.

Por último, mencionó: “La planificación ha sido conjunta, el comando técnico, el área de análisis de Talleres, son los que nos han permitido armar un plantel que nos permita tratar de mirar las dos competencias al mismo tiempo y de que los jugadores nos den cada uno cosas distintas y se puedan complementar en la cancha. El don de gente que tiene este comando técnico es algo que valoramos muchísimo”.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Cerro Porteño?

El Melgar vs. Cerro Porteño se jugará entre el martes 4 y el jueves 6 de marzo, con horario aún por confirmar. De disputarse al igual que la llave de la Fase 2, este sería a las 7:30 de la noche, en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, el duelo comenzaría a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia se disputaría a las 6:30 p.m.

¿En qué canales ver Melgar vs. Cerro Porteño?

El partido entre Melgar vs. Cerro Porteño contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming, en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, te recordamos que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor. ¿Te lo piensas perder?





TE PUEDE INTERESAR