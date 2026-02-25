El técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, se pronunció sobre la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a 2 de Mayo en una fatídica tanda de penales (5-4), luego del 2-2 en el marcador global. Además, el brasileño habló acerca de la carga de partidos en las últimas semanas, destacó el buen nivel físico mostrado por sus dirigidos, aunque señaló que todavía deben ajustar algunos aspectos para seguir mejorando.

“Tenemos un viaje el viernes y partido el sábado (ante Sport Huancayo). Algunos no estarán porque la seguidilla es importante, pero el equipo físicamente está bien, como se ha demostrado”, señaló en un primer momento el estratega brasileño en conferencia de prensa, luego de pasar a la siguiente ronda donde los bajopontinos enfrentarán a Carabobo FC de Venezuela.

En cuanto al funcionamiento táctico, Autuori explicó un poco su idea de juego que planteó ante 2 de Mayo. “Me gusta un equipo sin un volante central fijo. La dinámica pasa por los volantes y los laterales. La primera línea ha estado fluida y la segunda muy bien ubicada”, afirmó.

Paulo Autuori llegó a Sporting Cristal a mediados del 2025. (Foto: Getty Images)

En esa línea, Paulo Autuori reconoció que la falta de contundencia a anotar goles es un punto a mejorar en su equipo. “La falta de los goles nos han quitado un poco de moral. Creo que estamos bien ubicados en la cancha y estoy contento por cómo el equipo desarrolla el fútbol, pero falta madurez y efectividad, tanto ofensiva como defensivamente”, afirmó.

No obstante, al ser consultado sobre si piensa reforzar su plantel con otro elemento extranjero, Autuori fue claro y le dejó un contundente mensaje a la directiva de Sporting Cristal: “Si el club decide traer a otro extranjero, que venga con otro entrenador”. Hay que señalar que ‘SC’ cuenta con seis futbolistas del exterior, cuando el límite máximo establecido por la Liga 1 es de siete.

Autuori concluyó afirmando que el desempeño de su equipo es prometedor, pero subrayó la importancia de no perder la concentración: “Cuando hay escenarios positivos, la tendencia es positiva. El tema es cuando ocurre lo contrario. En este momento, el juego del equipo tiene una tendencia favorable, pero debemos cuidar mucho la efectividad con y sin balón”.

Sporting Cristal enfrentará a Carabobo FC en la Fase 3 de la Copa Libertadores. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 28 de febrero a las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR