El histórico Roberto Palacios brindó declaraciones en el programa La Hora de Lalo de Radio Ovación, donde no ocultó su preocupación por la actualidad que vive Sporting Cristal. El ‘Chorri’ hizo hincapié en que la falta de títulos en las últimas temporadas resulta atípica para una institución acostumbrada a pelear campeonatos de manera constante, por lo que consideró que es un momento que exige reflexión y reacción inmediata dentro del club.

Estas palabras se dan en la antesala del importante enfrentamiento frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, un duelo clave para medir el verdadero nivel del equipo en el plano internacional. Además, el compromiso tendrá un condimento especial, ya que significará el debut oficial del técnico brasileño Ze Ricardo, quien asume el reto de encaminar a los celestes y devolverles protagonismo tanto en el torneo local como en el ámbito continental.

“Sí estamos preocupados, porque ya son varios años en los que la cosa no está yendo bien. Cristal nunca ha estado tanto tiempo sin conseguir una estrella. De repente podías pasar uno o dos años sin campeonar, pero luego siempre se buscaba volver a ganar. Hoy ya son más de seis años”, afirmó en Radio Ovación.

Asimismo, el ‘Chorri’ Palacios pidió cautela antes de emitir juicios sobre el nuevo proceso de Zé Ricardo al mando de Sporting Cristal. “Hay que ver el rendimiento y el funcionamiento del equipo para opinar. Mientras no se vea el trabajo, es muy pronto. Yo deseo que el profesor que ha llegado ayude a lograr buenos resultados, pero eso viene de la mano de un buen rendimiento”, afirmó.

Además, Palacios resaltó la importancia del aspecto anímico en el grupo para afrontar tanto la Copa Libertadores como lo que resta del Torneo Apertura. “La motivación será clave. No hay tiempo para lamentarse, hay que recuperar la confianza y la seguridad. Si el grupo está unido, pueden salir adelante”, agregó.

Finalmente, Roberto Palacios se manifestó al presente de su hijo Brandon Palacios en FC Cajamarca y al buen momento de Los Chankas, equipo puntero de la Liga 1 tras disputarse nueve fechas. “Brandon está recuperando su nivel y sueña con una convocatoria; todo depende de su continuidad. Y sobre Los Chankas, me sorprenden, pero ojalá puedan sostenerlo, porque muchos equipos de provincia empiezan bien y luego se caen”, concluyó.