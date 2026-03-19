Arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con el sorteo de esta instancia. Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal conocerán a sus tres rivales, con los que chocarán en duelos de ida y vuelta con el objetivo de avanzar lo más lejos posible. La Conmebol estableció una fecha de sorteo, donde se conocerán también los futuros enfrentamientos. En la siguiente nota entérate cómo se definirá el destino de los equipos peruanos.

Universitario de Deportes se corono campeón de la Liga 1, quedándose como Perú 2; mientras que Cusco FC, será Perú 2. Ambos fueron directo a la fase de grupos. En el caso de Sporting Cristal, disputó la fase previa y eliminó a 2 de Mayo de Paraguay y Carabobo de Venezuela para avanzar a la fase de grupos.

Las posiciones y las ubicaciones en cada uno de los cuatro bombos se definieron en base a la ubicación de los clubes en el ránking CONMEBOL. En ese caso, Universitario de Deportes fue ubicado en el bombo 2, Cusco FC en el bombo 3 y Sporting Cristal, que fue la excepción por venir desde la fase previa, estará en el bombo 4.

En este caso, se mantiene el apartado de que dos clubes de un mismo país no pueden chocar en el mismo grupo, salvo los que vienen del bombo 4 por llegar desde la fase previa. En ese sentido, Sporting Cristal podría medirse a Universitario o Cusco FC en el caso de ser sorteado.

Sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. (Imagen: CONMEBOL)

Bombos de la Copa Libertadores 2026:

Bombo 1

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Bombo 2

Libertad (17)

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Deportes (32)

Bombo 3

Junior de Barranquilla (34)

U. Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (64)

Coquimbo (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142)

Bombo 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

Barcelona (de fase 3)

Sporting Cristal (de fase 3)

Deportes Tolima (de fase 3)

Independiente Medellín (de fase 3)

¿Dónde se verá el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores serán transmitidos por la señal exclusiva de ESPN, canal con los derechos de televisación para toda Latinoamérica. Este está disponible en cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. También se podrá ver en el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a las 6:00 p.m. (hora peruana) en la sede la CONMEBOL en Luque, Paraguay.

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