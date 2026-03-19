Universitario de Deportes está a la espera de conocer sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores y también apunta a seguir en la pelea en el Torneo Apertura. En ese sentido, Álvaro Barco confirmó que Javier Rabanal se mantiene firme como entrenador, habló de la actualidad de los refuerzos, en especial Sekou Gassama y Miguel Silveira, así como la incorporación de Bryan Reyna, quien llegó a Ate en el cierre del mercado de pases.

Según el directivo, el plantel estaba cerrado pero con el ‘Picante’ hicieron una excepción. “Los planteles jamás están cerrados cuando hay jugadores que son diferentes, y es el caso de Bryan Reyna. Es un jugador con una velocidad diferente, seleccionable, y que en la Copa Libertadores como el campeonato local lo podemos utilizar en todas las posiciones de ataque. Javier Rabanal lo conocía y no dudó en contar con él”, declaró en Doble Punta desde Paraguay.

En ese sentido, también respaldó a Javier Rabanal en medio de algunos rumores de una cierta incomodidad de los jugadores, sobre todo luego de su crítica tras el empate ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. “Inventaron una crisis que no existía, vamos a estar firmes e intentar que este proyecto dure lo máximo posible. Nadie quiere que a Javier lo inviten a los cumpleaños de los muchachos, pero tiene una relación fantástica”, apuntó.

De otro lado, fue claro en reconocer que los refuerzos que llegaron esta temporada todavía no despegan, salvo Caín Fara y Lisandro Alzugaray, pero le pidió paciencia al hincha crema con respecto a Sekou Gassama, Miguel Silveira y Héctor Fértoli. Eso sí, en el caso de la ‘Pantera’ reconoció su preocupación por su situación física y haber jugado solo unos minutos en el torneo local.

Álvaro Barco aseguró que Javier Rabanal mantiene una buena relación con el plantel. (Foto: Universitario)

“Los refuerzos en un menor plazo de tiempo van a consolidarse, están en camino. Miguel recién está apareciendo, pero tiene muchas condiciones. Tiene temple para jugar en la ‘U’ y consolidarse. Esto es un proceso. Nos preocupa tremendamente el tema físico de Gassama. El tema pasa por recuperarlo porque puede marcar diferencias. Vamos a apoyar a todos para que estos refuerzos sean lo mejor para Universitario”, agregó el directivo merengue.

Por otro lado, no pudo evitar referirse a la tensa relación que mantienen con Alianza Lima y los últimos reclamos. “En caso del rival, es una constante intromisión por temas que no deberían estar involucrados. Hay una disputa infernal, hay una desesperación de que la ‘U’ no consiga el tetracampeonato, esto lleva a temas dentro y fuera de la cancha. No podemos dejarnos, que nos golpeen y no golpear porque son temas durísimos”, señaló el exdirectivo de la USMP.

Álvaro Barco también aseguró que en cualquier tema, sobre todo ante una posible sanción al Estadio Monumental por el supuesto caso de racismo en el partido ante UTC, están dispuestos a ir al TAS para revertir dicha medida. “Estamos preparados y vamos a defender al club al máximo, y más con temas que consideramos no son adecuados”, puntualizó al respecto.

¿En algún momento podrán establecer un diálogo con Alianza Lima y cambiar para bien esa relación? Álvaro Barco no descartó comunicarse con Franco Navarro, su par en tienda blanquiazul, pero no a corto plazo. “Tengo buena relación con Franco (Navarro), vamos a ver que depara el futuro. Hoy la situación es muy picante y veo lejano todo eso”, finalizó.

Sekou Gassama solo jugó media hora en Universitario vs. Cienciano. (Captura)

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