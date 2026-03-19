Se respiran nuevos aires en Sport Boys. Sobre el cierre del mercado de pases, el pasado 15 de marzo, los rosados cerraron la llegada de Yuriel Celi, a préstamo desde Universitario de Deportes; al día siguiente, anunciaron en sus redes sociales a Carlos Desio como su nuevo entrenador en reemplazo del colombiano Jaime De La Pava. Con ambas incorporaciones, el equipo chalaco espera salir del último lugar de la tabla del Torneo Apertura y tomar un segundo aire en el torneo, sobre todo porque no tienen cerradas todas las incorporaciones: Carlos Zambrano y Miguel Trauco todavía podrían sumarse a la ‘Misilera’.

Ambos futbolistas, separados por temas extradeportivos de Alianza Lima, estuvieron en conversaciones con la directiva de Sport Boys en los últimos días, pero no llegaron a un acuerdo. De todos modos, el administrador Martín Noriega reveló, en charla con Depor, que el lateral izquierdo y el defensa central tienen las puertas abiertas del club, incluso, para sumarse en los próximos días al club rosado, en caso superen algunas trabas.

“Nosotros mostramos nuestra buena voluntad de que vinieran y ellos tuvieron todas las ganas de llegar al Boys. En el camino han surgido expectativas, como cualquier ser humano, y por eso la cosa no avanzó hasta hoy, pero tienen las puertas abiertas. Espero que resuelvan esto, pues quisiera que dos jugadores de alta competencia se sumen al club, pero es un tema que ellos tendrán que resolver y en función a sus intereses y propósitos nos harán conocer su deseo”, declaró la cabeza del club chalaco.

Carlos Zambrano volvió a Alianza Lima luego de su paso por Boca Juniors de Argentina. Foto: Giancarlo Ávila /@photo.gec

En otras palabras, al parecer temas económicos y/o contractuales impidieron que tanto Zambrano como Trauco firmen por Sport Boys, en un panorama parecido al de Jean Deza, quien no pudo cancelar una deuda con Santos de Liga 2, su anterior equipo, y por ese motivo tampoco concretó su llegada a la ‘Misilera’. De todos modos, al ser futbolistas libres, tienen plazo hasta la fecha 12 del Torneo Apertura (este fin de semana se jugará la 8) para firmar por cualquier equipo del torneo local.

Por otro lado, Martín Noriega también le dio la bienvenida a Carlos Desio, quien culminó la temporada 2025 clasificando a Cienciano a la Copa Sudamericana y ahora tendrá el gran objetivo de rescatar de la zona baja a Sport Boys y volverlo un equipo competitivo. De hecho, el argentino llegó esta mañana al Callao y en la tarde comenzará a trabajar con su nuevo plantel, con miras a recuperarse y sumar de a tres en su próximo compromiso, este domingo ante Sport Huancayo en el Miguel Grau.

“He tenido una larga charla con el ‘profe’ Desio, conoce a todos los jugadores, es un hombre de fútbol, ha dirigido a muchos y a los que no ha dirigido, los ha enfrentado y los ha visto. Los tiene perfectamente analizado y eso me dio mucha confianza y mucha ilusión. Luego de esa conversación, ver un hombre que tiene pleno conocimiento del plantel y, sobre todo, la gran convicción que tiene de sacar adelante al club desde lo deportivo”, agregó Noriega.

Miguel Trauco estuvo en conversaciones para volver a Unión Comercio y disputar la Liga 2. (Foto: Instagram)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de perder ante Sporting Cristal, Sport Boys volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 22 de marzo a las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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