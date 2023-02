Sport Huancayo vs. Nacional de Asunción chocarán por el duelo de ida de la fase 2 en la Copa Libertadores 2023. El partido todavía no cuenta con las garantías necesarias, por lo que resta esperar cómo se desarrollará en el Perú. De momento, ambos elencos se preparan, aunque el único que llega con rodaje es el cuadro extranjero, ya que en Perú la Liga 1 sigue sin comenzar, por la situación que atraviesa nuestro país.

¿Cuándo ver Sport Huancayo y Nacional?

Sport Huancayo vs. Nacional se enfrentarán el próximo martes 7 de febrero desde las 7:00 p.m. en el estadio de la ciudad de Huancayo. En el caso de la transmisión, se sabe que la cadena ESPN tendrá los derechos, así como en su plataforma STAR+. En Depor también hallarás todos los detalles de este partido.

México – 6:00 p.m.

Perú, Ecuador, Colombia – 5:00 p.m.

Bolivia, Venezuela – 6:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil – 7:00 p.m.

¿Cómo llegan Sport Huancayo y Nacional?

Sport Huancayo sigue trabajando arduamente para que todo su plantel esté listo para competir. No obstante, no basta con entrenar, sino con sumar minutos de competencia, algo que no ha podido hacer el ‘Rojo Matador’, debido a la paralización de actividades deportivas, por las protestas a nivel nacional.

Al respecto, Víctor Balta, defensa del cuadro huancaíno, manifestó a Radio Ovación que “es lo que nos toca afrontar, el mundo del fútbol no puede ser ajeno a lo que está pasando en el país. Va a ser un partido durísimo, pero a la hora que suena el silbato no hay excusas, no importa si entrenaste o no entrenaste, estás ahí en la cancha 11 contra 11 y es un torneo internacional, así que hay que sacar fuerzas donde sea”.

Por el lado de los ‘Guaraníes’, el cuadro paraguayo ya ha debutado con el pie derecho en el campeonato local, ganándole 3-1 a Guaireña, en condición de visitante, con anotaciones de Christian Ocampos (en dos ocasiones) y Carlos Arrúa, quienes fueron claves en la remontada de su elenco.

Ojo a un detalle, este no ha sido el único partido que Nacional de Paraguay disputó antes de medir fuerzas con Sport Huancayo, ya que -el sábado 21 de enero- jugó un encuentro de preparación contra Trinidense, empatando 2-2 en el marcador global.





