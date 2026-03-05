Sporting Cristal jugará ante Carabobo FC en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal jugará ante Carabobo FC en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Sporting Cristal)

Sporting Cristal derrotó 1-0 a Carabobo FC en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Para el duelo de vuelta, los rimenses serán locales en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’, debido al mal estado del Estadio Nacional, escenario donde normalmente ejercen su localía.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS