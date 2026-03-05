Sporting Cristal derrotó 1-0 a Carabobo FC en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Para el duelo de vuelta, los rimenses serán locales en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’, debido al mal estado del Estadio Nacional, escenario donde normalmente ejercen su localía.
Noticia en desarrollo...
