Después de que 2 de Mayo dejara en el camino a Alianza Lima, se sabía de antemano que no sería un rival sencillo para Sporting Cristal. El 2-2 en la ida fue un claro ejemplo de lo que podría suceder en la vuelta, algo que terminó confirmándose con un 0-0 en el tiempo regular que expuso las graves deficiencias en la definición del equipo dirigido por Paulo Autuori. Así pues, la llave tuvo que definirse desde la dramática tanda de penales.

Pese a que Cristian Benavente falló su disparo y puso contra las cuerdas a los rimenses, Diego Enríquez salvó la noche emparejando la cuenta con una oportuna atajada. De esta manera, con Ulises Coronel enviando su remate a las nubes, Cristiano da Silva sentenció el 5-4 con mucha categoría: la picó a lo Panenka y las tribunas del Estadio Miguel Grau estallaron.

Este resultado permitió que Sporting Cristal clasifique a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde Carabobo FC será su rival tras eliminar a Huachipato con un global de 3-1. Los rimenses no solo están a un paso de meterse a la fase de grupos, sino también se embolsaron una importante suma de dinero.

Recordemos que solo por haber participado en la Fase 2, la institución bajopontina se había llevado 500 mil dólares como incentivo económico de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Así pues, tras eliminar a 2 de Mayo sumó 600 mil dólares más, llegando a la importante cifra 1.1 millones de dólares en premios.

Sporting Cristal enfrentará a Carabobo FC en la Fase 3 de la Copa Libertadores. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Ahora que están en la Fase 3 y se medirán con Carabobo FC, los celestes tendrán la oportunidad de seguir hinchando su billetera si da un paso más en la Copa Libertadores: de clasificar a la fase de grupos del certamen continental, se llevarán 3 millones de dólares más; es decir, sumarán un total de 4.1 millones de dólares en premios.

¿Si Sporting Cristal es eliminado ante Carabobo FC y no se mete a la fase de grupos de la Copa Libertadores, se quedará con las vacías? Pues no. De quedar fuera, los cerveceros tendrán el premio consuelo de meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que los hace acreedores de 900 mil dólares en premios.

Precisamente por eso era de suma importancia que los de Paulo Autuori eliminasen a 2 de Mayo, ya que eso les iba a permitir por lo menos asegurarse un cupo en la ‘Suda’ y tener participación internacional por algunos meses más. Esto, además, supone un importante ingreso por taquillas en sus partidos de local.

Sporting Cristal ya llegó a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la Fase 2 en el 2023. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

A falta de confirmación oficial de la CONMEBOL para las fechas exactas, Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para definir a uno de los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El primero de ellos será en Venezuela, entre el 3 y 5 de marzo desde las 7:30 p.m., mientras que la vuelta será en Lima a la misma hora, pero entre el 10 y 12 del mismo mes.

¿En qué canales ver los partidos entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

La transmisión de la llave entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

