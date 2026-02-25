Lo que debía ser una noche de festejos y alegría por la clasificación de Sporting Cristal a la Fase 3 de la Copa Libertadores, luego de vencer por 5-4 a 2 de Mayo en una dramática definición por penales, terminó convirtiéndose en instantes de terror para los verdaderos hinchas rimenses que acudieron al Estadio Miguel Grau del Callao. A la salida del recinto chalaco, se desató un ataque frenético por parte de barristas de Sport Boys que estuvieron al acecho en los exteriores.

Según las imágenes revelados anoche en redes sociales y un informe de América Noticias, se puede ver que un microbús donde se transportaban hinchas de Sporting Cristal tras el partido en el Miguel Grau, fue atacado por un grupo de delincuentes con fuegos artifíciales, bombardas y objetos contundentes.

El hecho reportado ocurrió en varios sectores aledaños al predio donde hace de local Sport Boys y donde anoche el conjunto rimense recibió a 2 de Mayo. En las imágenes se aprecia que uno de los hinchas atacados se lanza por una de las ventanas del vehículo, dejándolo a merced de más ataques con piedras y palos.

En otro momento del ataque, presuntamente perpetrado por malos elementos de la barra de la ‘Misilera’, se ve cómo uno de los afectados es golpeado por varios desadaptados mientras se encontraba en el suelo. Todo esto quedó registrado en imágenes que luego fueron difundidas en redes sociales.

Un usuario de la red social X compartió un video desde el interior de uno de los microbuses que fueron atacados, dejando en evidencia el terror al que fueron expuestas las familias que acudieron al Estadio Miguel Grau: semblantes de susto, sangre y los rezagos de un hecho que la Policía Nacional del Perú no pudo prever ni evitar.

Sporting Cristal enfrentará a Carabobo FC en la Fase 3 de la Copa Libertadores. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Tras esto, la Compañía de Bomberos Garibaldi N.º 7 se hizo presente en el lugar de los hechos y atendió a los afectados, llevándolos a buen recaudo y atendiendo a los más graves. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para recibir la atención médica debida.

Hasta el cierre de esta nota, este acto delincuencial dejó el saldo de 10 heridos, sin mayor precisión sobre el estado de salud de cada uno de ellos. Asimismo, Sporting Cristal todavía no ha emitido un pronunciamiento al respecto, considerando que sus hinchas tuvieron que trasladarse hasta el Callao para ver jugar a su equipo.

En redes sociales muchos de los que acudieron al Miguel Grau exigen que el club bajopontino tome cartas en el asunto y evite que el equipo vuelta a jugar en dicho recinto, considerando que en la próxima llave ante Carabobo FC cerrará de local. Recordemos que ‘SC’ no jugó en el Estadio Nacional por el mal estado de su gramado, además de que ya estaba alquilado para espectáculos no deportivos.

Sporting Cristal todavía no se pronuncia tras lo ocurrido anoche en los exteriores del Estadio Miguel Grau. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

