La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) oficializó los jueces que estarán a cargo de los partidos correspondientes a la quinta fecha del Torneo Apertura. Cada encuentro contará con un árbitro designado, encargado de velar por el cumplimiento de las reglas y de garantizar un desarrollo ordenado y justo de los partidos.

El principal atractivo de la fecha será el primer clásico cusqueño de la temporada. Deportivo Garcilaso se enfrentará a Cienciano este viernes 27 a las 8:15 p.m., bajo la dirección de Michael Espinoza. Los hinchas esperan un duelo intenso y vibrante, que promete emociones fuertes tanto dentro como fuera del campo. Este partido se perfila como uno de los más atractivos de la jornada y será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

El sábado 28, a las 11:00 a.m., se jugará otro encuentro destacado: Sport Huancayo recibirá a Sporting Cristal. La responsabilidad de impartir justicia recaerá en Sebastián Lozano, quien deberá controlar un partido que seguramente combinará ritmo, táctica y oportunidades de gol, buscando que se mantenga la disciplina en todo momento.

Ese mismo día, a la 1:15 p.m., UTC se medirá frente a Alianza Lima. Micke Palomino será el árbitro encargado de dirigir este compromiso, que se espera con gran expectativa por su potencial intensidad y fuerza física. Su experiencia será clave para manejar las acciones de un juego que puede tornarse muy disputado y estratégico.

La jornada cerrará el domingo 1 de marzo con el enfrentamiento entre Universitario y FC Cajamarca, programado para las 6:00 p.m. Joel Alarcón estará a cargo de impartir justicia en este partido, que podría influir de manera significativa en la tabla de posiciones y en las aspiraciones de ambos equipos de mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Con la designación de estos árbitros, la Conar reafirma su compromiso de garantizar un fútbol transparente y disciplinado, asegurando que los encuentros se desarrollen sin inconvenientes y con total respeto a las reglas. Los aficionados podrán disfrutar de una fecha llena de emoción, rivalidades y goles, mientras los equipos luchan por sumar puntos importantes en la búsqueda del liderato del Torneo Apertura.