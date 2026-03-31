Durante los últimos días, hubo mucha incertidumbre acerca de dónde iba a jugar Sporting Cristal frente a Cerro Porteño, en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Así pues, si bien el Estadio Nacional había sido confirmado desde un principio por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), este no contaba con las condiciones necesarias para recibir un partido de fútbol.

En medio de eso, las dudas se disiparon este lunes cuando la misma CONMEBOL hizo oficial el cambio de sede, pues ahora el duelo entre rimenses y paraguayos será en el Estadio Alejandro Villanueva. No obstante, los hinchas celestes siguen preguntándose hasta cuándo tendrán que padecer para encontrar una buena localía para sus encuentros internacionales.

Como se sabe, el Estadio Alberto Gallardo no reúne las condiciones mínimas exigidas por la CONMEBOL, tanto para partidos de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. En ese sentido, Sporting Cristal, como ha venido ocurriendo en los últimos años, ha encontrado en el Nacional, Miguel Grau e incluso el Alejandro Villanueva, como sus salidas más frecuentes a este problema.

Ante este inconveniente, Óscar Moral, gerente Comercial y de Marketing, dialogó con el programa Fútbol Como Cancha y reveló que el club cervecero tiene en mente un plan de adecuación para el mejoramiento del Alberto Gallardo. Este proyecto no solo busca que jueguen sus partidos internacionales en casa, sino también los encuentros nocturnos de la Liga 1.

“Desde el inicio de año hemos iniciado el plan de adecuación del Alberto Gallardo. Vamos a desarrollar los requisitos que exige Conmebol para encuentros internacionales, así como para los partidos nocturnos del torneo local”, detalló.

Sporting Cristal pretende mejorar las condiciones del Estadio Alberto Gallardo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Un detalle no menor es que para que este plan se convierta en una realidad, Sporting Cristal tendrá que hacer las gestiones correspondientes con el Instituto Peruano del Deporte (IDP), entidad que le concesionó el estadio por un largo periodo. De esta manera, desde la interna esperan que haya luz verde para su proyecto se pueda ejecutar pronto.

“Es un trabajo conjunto que involucra a entidades locales. Ya hemos avanzado en varios aspectos, pero es clave contar con las autorizaciones necesarias para que este proyecto se concrete”, aseguró en el programa de RPP Noticias.

“Sería la inversión más grande que habría realizado Sporting Cristal. Queremos que el estadio esté en condiciones de albergar torneos CONMEBOL y brindar mejores facilidades al hincha, tanto en partidos de día como de noche”, remarcó, dejando en claro la magnitud de este proyecto en la historia del club. ¿Esto se convertirá en una realidad? Con el correr de los meses lo averiguaremos.

Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 3-2 ante Los Chankas, Sporting Cristal volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 3 de abril desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.