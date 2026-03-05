Sporting Cristal se trajo un valioso triunfo por 1-0 en su dura visita al Carabobo FC por la Copa Libertadores, un resultado que los acerca muchísimo a la ansiada fase de grupos. Sin embargo, la alegría rimense pudo ser aún mayor si el árbitro no invalidaba el gol de Felipe Vizeu en el segundo tiempo. El delantero brasileño atraviesa un momento bastante tenso de cara al arco rival, acumulando ya cuatro partidos consecutivos sin poder celebrar, lo que ha despertado fuertes cuestionamientos por parte de una hinchada que no deja de compararlo con la letalidad que mostraba el exatacante Martín Cauteruccio.

A pesar de la enorme presión que significa llevar la camiseta número ‘9’ en un equipo grande y la urgencia de justificar su fichaje, el atacante ha decidido tomar esta sequía con mucha madurez y calma. A su llegada al aeropuerto en el Perú, tras el exigente cotejo en territorio llanero, el jugador no se escondió y atendió amablemente las consultas de la prensa deportiva local.

Dejó en claro que su cabeza ya está enfocada en los próximos duelos de la Liga 1 y en seguir aportando al funcionamiento colectivo del grupo por encima de los logros individuales. En charla con la prensa, el goleador analizó su falta de efectividad y sorprendió al revelar cómo se siente mentalmente.

Sporting Cristal derrotó por 1-0 a Carabobo FC con gol de Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)

“Yo pienso que cuando tengo oportunidades y fallo, eso es algo que me preocupa. Pero ahora no me preocupo, porque estoy haciendo buenos partidos para el grupo y eso es lo más importante”, confesó con total sinceridad.

Vizeu es muy consciente de que su principal labor es inflar las redes, pero prioriza el éxito de toda la institución. “Claro que tengo que estar marcando y eso lo tengo en cuenta, pero sabemos que el fútbol es así. Igual, lo más importante es que el grupo debe ganar”, detalló el brasileño, demostrando su compromiso.

Los números estadísticos actuales son la principal razón de las críticas que recibe desde las gradas. En los siete cotejos oficiales que ha disputado en este arranque del 2026, el delantero apenas registra dos goles (ambos en el Torneo Apertura), sumando un magro total de cuatro anotaciones desde que llegó al cuadro del Rímac a mediados del año pasado.

Felipe Vizeu llega al duelo ante 2 de Mayo tras marcar un gol en el partido ante Juan Pablo II. (Foto: Sporting Cristal)

¿Fue justo el gol anulado en Copa?

Más allá de esta racha negativa, el atacante estuvo a punto de romper su sequía en Venezuela, pero el VAR le ahogó el grito de gol. La anotación fue anulada por una mano previa de su compañero Cristiano da Silva en la construcción de la jugada, una decisión que generó bastante debate en la interna del plantel celeste.

El jugador explicó cómo vivió esa confusa acción dentro del campo de juego y las dudas que le dejó la revisión. “Cris dice que sí tocó la pelota con la mano. En el video que vi no pasó toda la jugada, entonces no sé si realmente fue algo que se podía anular, creo que ya habían pasado un montón de cosas después”, argumentó.

Pese a la evidente frustración de no haber podido asegurar la llave copera con un 2-0 a favor, el artillero decidió pasar la página rápidamente. “Fue una decisión final que para mí como delantero, y para todo el equipo... Ya no va a cambiar nada, tenemos que estar siempre listos para hacer lo mejor”, concluyó, listo para su revancha.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting cristak?

Luego de este triunfo sobre Carabobo FC, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético de Sullana, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 7 de marzo a las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR