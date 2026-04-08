Corría el minuto 35 y Deportes Tolima encadenó una de sus mejores jugadas ofensivas en el área de Universitario de Deportes: después de una buena combinación entre Luis Sandoval y Jherson Mosquera, este último quedó mano a mano con Miguel Vargas y trató de vulnerar su portería con un cabezazo esquinado. Sin embargo, cuando los hinchas locales estaban preparándose para gritar el gol en el Estadio Manuel Murillo Toro, el portero crema se estiró hacia atrás y evitó el 1-0 de los ‘Pijaos’. Fue una intervención monumental.

Esa no fue lo único bueno que hizo Miguel Vargas. A lo largo de todo el partido en Ibagué, se mostró seguro y no dejó espacio para la duda, completando el gran bloque defensivo que armó Universitario en el fondo, con altos rendimientos de Caín Fara y Matías Di Benedetto. ‘Manotas’, quien arrancó la temporada siendo suplente, confirmó por qué le ganó la pulseada a Diego Romero y cuenta con la confianza plena de Javier Rabanal.

Ya en frío y después de ser clave para el 0-0 en Colombia, Vargas charló con Doble Punta e hizo un balance de su rendimiento en el debut de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Pienso que como resultado ha sido bueno. Conseguir un punto de visitante siempre es importante, aunque somos conscientes de que las sumas se hacen al final de la fase de grupos”, afirmó.

Visitar Colombia nunca es sencillo para los clubes peruanos, y más para la ‘U’ que no ha podido ganar en dicho país por torneos CONMEBOL. En ese sentido, el guardameta merengue valoró el esfuerzo que hizo el equipo para sacar adelante este resultado. “El equipo jugó bien, generó ocasiones de gol y, en lo personal, gracias a Dios y al equipo, pudimos mantener el arco en cero y eso es importante”, apuntó.

Miguel Vargas está disputando su segunda temporada en Universitario. (Foto: Universitario)

Al ser consultado por su espectacular atajada a Jherson Mosquera, Vargas sostuvo: “Lo bueno es que se pudo dar, pero hay que vivirlo así. Los partidos de copa son intensos. Ellos tuvieron esa ocasión, manejaron bastante la pelota y pude sacarla, aunque la defensa también estuvo espectacular porque logró despejar varias pelotas”.

Miguel Vargas sabe que este buen nivel lo pone como el titular indiscutible en la portería de Universitario, por más que Diego Romero volvió de Argentina para ser el dueño. El fútbol es así, de momentos, y él es consciente que para sostener este gran presente debe trabajar el doble. Ahora solo le queda aprovechar al máximo cada minuto que le toque jugar.

“Me siento con mucha confianza y, gracias a Dios, he podido seguir jugando. La suma de minutos es importante y el arco en cero es la guinda de la torta, porque el equipo viene jugando bien desde los delanteros hasta la defensa y eso es clave para mantener el cero”, puntualizó.

Miguel Vargas llegó a Universitario tras su paso por Deportivo Garcilaso. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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