Esta semana no pintaba nada bien para los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Desafortunadamente, nuestros representantes sumaron tres derrotas en igual número de partidos.Sporting Cristal era el último representante en cerrar la cuarta jornada y no la tenía nada sencilla. Le tocaba recibir a River Plate, líder del torneo argentino y que llegaba herido en el torneo continental, después de haber caído la última jornada por 5 a 1 contra Fluminense. Pese a estos antecedentes en la previa, el conjunto de Tiago Nunes no se sintió menos y consiguió un 1-1 importante, que los deja con vida en la competición.

Sabiendo del poderío ofensivo de los argentinos, la escuadra celeste optó primero por defender su arco. Retrocedieron líneas y buscaron generar peligro con pelotazos largos a las espaldas de los zagueros ‘Millonarios’. Lo primero dio resultado en gran parte del encuentro. Sobre todo, con las destacadas actuaciones de Renato Solís e Ignacio de Silva. La segunda parte de la estrategía funcionó más en la segunda mitad con el ingreso de Joao Grimaldo. Sin embargo, fue la concentración y el acierto de Sporting Cristal lo que finalmente les permitió abrir el marcador. Aprovechando un error de Franco Armani, Yoshimar Yotún capitalizó la oportunidad y anotó el gol. Descubre las claves que llevaron a Sporting Cristal a obtener un valioso punto en el Estadio Nacional.

Muralla celeste

En esta clase de encuentros los futbolistas deben jugar a más del 100%. Premisa que fue asimilada por todo el elenco rimenese, teniendo como máximas figuras a Renato Solís e Ignacio da Silva. Dos baluartes de la defensa de Nunes. Cada uno en los suyo, siempre les dieron un respiro de alivio a los hinchas que colmaron las graderias del coloso de José Díaz.

Renato Solís demostró una vez más por qué es uno de los arqueros más importantes de nuestro balompié. Enfrentando los potentes ataques de River Plate, el arquero celeste se convirtió en un muro infranqueable. Con reflejos rápidos y una notable habilidad para posicionarse, frustró los intentos de gol del equipo argentino. Su momento cumbre llegó a los 76′ cuando detuvo el penal de Miguel Borja. No se dejó intimidar con la experiencia del colombiano y le quitó el grito de gol, mostrando seguridad y determinación.

Por otro lado, Ignacio da Silva, el sólido zaguero brasileño, desempeñó un papel crucial en la defensa bajopontina. Mostrando una gran fortaleza física y una excelente lectura del juego, Da Silva neutralizó los intentos de River Plate de penetrar la defensa y mantuvo el orden en la línea defensiva. Estuvo perfecto en los cierres y siempre que se le necesitó terminó apagando los incendios del área local.

Zona vulnerable

Sin lugar a dudas, el punto más débil de Cristal estuvo en el sector del lateral izquierdo, donde Rafael Lutiger tuvo una noche complicada. El conjunto argentino aprovechó esta vulnerabilidad y atacó una y otra vez por esa zona del campo. Lutiger presentó dificultades para contener los avances de los atacantes rivales y cometió algunos errores defensivos que permitieron a River Plate generar peligro. Eso sí, nunca terminó siendo acompañado por Alejandro Hohberg, quien siempre llegó tarde para cubrir las espaldas de su compañero.

Para redondear su mala noche, Lutiger cometió una falta dentro del área sobre Nacho Fernández. La jugada fue revisada por el árbitro a través del VAR, quien determinó que la falta merecía ser sancionada con un penal a favor de la visita. Esta decisión agravó aún más la situación para Lutiger y Cristal, ya que vio la tarjeta roja previa, dejando a Cristal con un jugador menos en el terreno de juego

Desaciertos del rival

Las estadísticas del encuentro reflejaron un claro dominio de River Plate en la posesión del balón, con un 62% de control durante el partido. Este dominio se tradujo en un total de 20 remates al arco por parte del equipo de Martín Demichelis. Sin embargo, es importante destacar que solo cuatro de esos remates lograron llegar al arco defendido por Renato Solís, mientras que 14 de ellos se desviaron fuera de la portería. Este último dato revela que el equipo de River Plate no estuvo preciso en los últimos metros, y no logró convertir su amplio dominio en rentabilidad.

Así como fallaron arriba, también lo hicieron abajo. Primero fue Enzo Díaz tras cometer un error al regalar el balón, permitiendo que Alejandro Hohberg tuviera una oportunidad clara de gol. Sin embargo, felizamentee para River, el ‘Enano’ mandó el balón por encima del travesaño, desperdiciando una chance importante para su equipo.

Posteriormente, se produjo otro desacierto en la defensa de River, cuando Franco Armani entregó el balón a Yoshimar Yotún, quien no dudó en aprovechar la oportunidad y disparó con potencia hacia el arco. El remate de Yotún fue imparable para Armani, y el balón terminó rompiendo las redes del arquero campeón del mundo.

