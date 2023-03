Sporting Cristal es el equipo peruano con más participaciones (38) en la Copa Libertadores. Sin embargo, aquel rótulo hace mucho que había dejado de interesarle al hincha celeste. Esto porque el conjunto rimense se estaba acostumbrando a realizar campañas más que discretas en las dos últimas décadas. Hasta que llegó la noche del 28 de febrero. Volvieron a decir presente en el ámbito internacional a lo grande. No solo golearon y dejaron fuera a Nacional, un club histórico del fútbol paraguayo, sino que clasificaron a la siguiente fase del torneo con un equipo cargado de sangre joven.

De todos los equipos que participan en la Fase 2 de la Libertadores, el plantel comandado por Tiago Nunes registra el menor promedio de edad: 23.4 años. Superan a conjuntos bastantes jóvenes como Boston River (23.5), Always Ready (24.1) y Carabobo (24.5). Si hablamos del otro lado de la línea del tiempo, se distancia 4.6 años con el club más veterano, Atlético Mineiro.

Equipo Promedio de edad Sporting Cristal (Perú) 23.4 Boston River (Uruguay) 23.5 Always Ready (Bolivia) 24.1 Carabobo (Venezuela) 24.5 Nacional (Paraguay) 25.7 Cerro Porteño (Paraguay) 25.9 El Nacional (Ecuador) 26.1 Curicó Unido (Chile) 26.1 Millonarios (Colombia) 26.4 Universidad Católica (Ecuador) 26.5 Independiente Medellín (Colombia) 26.6 Huracán (Argentina) 26.7 Maldonado (Uruguay) 26.8 Magallanes (Chile) 26.9 Fortaleza (Brasil) 27.5 Atlético Mineiro (Brasil) 28

Mucha experiencia

No quedan dudas que Sporting Cristal es unas de las instituciones que mejor trabaja en el fútbol formativo de nuestro país. La filosofía que manejan en La Florida es formar futbolistas de élite para que puedan llegar al mundo profesional. Después de eso, el siguiente paso es la internacionalización, con una posterior venta que pueda nutrir las arcas de la escuadra bajopontina.

Esta maratónica labor empezó hace muchos años, con mucha inversión de por medio. Hoy en día podemos ver los satisfactorios resultados. Jugadores que se han convertido en piezas vitales del conjunto cervecero: Renato Solís, Jhilmar Lora, Jesús Castillo, Jesús Pretell, Martín Távara, entre otros. De la actual plantilla, el 56% pasó por la divisiones inferiores del club. Cifra que refleja los frutos de un trabajo a largo plazo.

Plantel 2023 formado en tienda celeste

Nombre Posición Edad Renato Solís Arquero 25 Emile Franco Arquero 22 Matías Cordova Arquero 20 Gianfranco Chávez Defensa 24 Rafael Lutiger Defensa 21 Leonardo Díaz Defensa 18 Flavio Alcedo Defensa 20 Nilson Loyola Defensa 28 Gabriel Alfaro Defensa 19 Jhilmar Lora Defensa 22 Johan Madrid Defensa 26 Gilmar Paredes Defensa 20 Jesús Castillo Volante 21 Martín Távara Volante 23 Jesús Pretell Volante 23 Aldair Vásquez Volante 20 Joao Grimaldo Atacante 20 Marlon Perea Atacante 20

Hablamos de nombres que, desde que debutaron en primera división, siempre demostraron estar a la altura. Nunca les peso la transición del mundo juvenil al profesional. Con el pasar de los partidos se fueron ganando la titularidad, peleando el puesto con jugadores de mayor trayectoria. El ejemplo más claro es Jhilmar Lora. Teniendo tan solo 20 años se ganó el puesto como lateral derecho y llegó a debutar con la Selección Peruana. Producto de esto, son varios los clubes del extranjero que lo tienen en la mira. Más aún después del partidazo y golazo que anotó ante los guaraníes.

Los jales

A pesar de nutrirse con bastante con gente de la casa, como todo equipo de primer nivel no pueden ser ajenos al mercado de fichajes. No obstante, hasta en este ámbito no renuncian a seguir la política de sumar jugadores jóvenes. Entre los requisitos básicos destacan que tengan un excelente perfil profesional y cuyas cualidades proyecten una futura transacción internacional.

Dos características que calzan a la perfección con Adrián Ascues y Jostin Alarcón. Ambos de 20 años y que hace dos años ya venían dando que hablar en el torneo nacional, vistiendo las camisetas de Deportivo Municipal y Sport Boys, respectivamente. Fueron dos de los jales más importantes que realizó Cristal para esta temporada. No decepcionaron, ya que demostraron que están para jugar torneos continentales. Cuando Nunes los envío a la cancha ante Nacional, no desentonaron.

Desde tienda celeste no solo miran el mercado nacional juvenil. Apuntan mucho al vecino país del Ecuador. Primero con la incorporación de Washington Corozo. Esto ocurrió el año 2020, cuando ‘Manchita’ tenía 21 años y llegaba procedente del Independiente del Valle. Dos años más tarde, de la misma cantera norteña, arribó al Rímac Juan Sánchez, volante y capitán de la Sub 20 ‘Tricolor’.

Irven Ávila

Ya con 32 abriles en el calendario, Irven Ávila merece un párrafo y mención aparte. Fue la gran figura en el duelo contra Nacional, marcando un doblete tan solo con 22 minutos sobre el campo de juego. El huanuqueño se reencontró con el gol en Copa Libertadores después de siete años, torneo en el que llevaba siete tantos, todos vistiendo la camiseta celeste.

Estos dos gritos sagrados, que hicieron remecer las tribunas del Estadio Nacional, hicieron que el ‘Cholito’ firme su novena conquista con Cristal por el torneo más importante de clubes dentro del continente. Ubicándose como el séptimo máximo artillero del club rimense para esta competición, donde alguna vez llegaron a ser subcampeones.

Jugador Goles Julinho 15 Jorge Soto 15 Flavio Maestri 14 Luis Bonnet 13 Alberto Gallardo 12 Roberto Palacios 11 Irven Ávila 9 Nolberto Solano 9 Oswaldo Ramírez 8 Carlos Lobatón 7

Si hablamos de goles en todas las competiciones, Ávila se ubica en la quinta casilla. Hasta el momento lleva 121 goles y solo se ubica por debajo de Jorge Soto (176), Alberto Gallardo (148), Luis Bonnet (140) y Julinho (137). Si sigue con la mecha encendida podría tranquilamente llegar al top 3 y seguir haciendo historia en el club donde encontró su mejor versión.





