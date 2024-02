Este lunes, se anunció el inicio e la quinta edición de La Liga Nacional Futsal T21 - Síndrome de Down. Con relación al Tornero Apertura, comenzará el sábado 2 de marzo a las 9:00 a.m. y tendrá lugar en el emblemático Coliseo de la Videna FPF, teniendo como novedad la participación de Sport Boys, escuadra que se sumó a la competencia en la que ya figuran escuadras como Alianza Lima, Cienciano y Universidad San Martín.

En total, serán 120 deportistas con síndrome de Down (10 clubes) los que participarán en este gran evento deportivo que fortalece aún más el compromiso por promover la inclusión y el desarrollo a través del deporte. Destacando el alcance internacional de la Liga Futsal T21, es importante mencionar que un equipo de esta edición tendrá la oportunidad de competir en la Copa Libertadores (Copa Americana) de Futsal Down.

Es preciso señalar que este torneo internacional se desarrollará por segundo año consecutivo y se llevará a cabo en Chile, durante la segunda quincena de noviembre, contando con la participación de los campeones de las Ligas Nacionales de Uruguay, Argentina, México, Chile y Perú.

Cabe destacar que la participación en esta competencia no solo brinda la oportunidad de representar al país, sino que también sirve como proceso selectivo para fortalecer nuestra selección nacional de Futsal Down que -desde el 2023- se encuentra regentada por la Federación Deportiva Nacional de personas con síndrome de Down.

A través de estos torneos, Colectivo Down Perú reitera su llamado e invitación a la empresa privada para que se sume a este proyecto transformador. El respaldo de la comunidad empresarial es esencial para continuar abriendo espacios de desarrollo y oportunidades para las personas con Síndrome de Down a través del deporte en nuestro país.

¿Cuáles son los grupos de la Liga de Futsal Down 2024?

Grupo A

Alianza Lima

USMP

Striker 21

Capacitados

Sport Boys

Grupo B

Empate FC

Edde Cuellar

Cienciano

La Molina

Municipalidad de Ate

¿Dónde se juega la Liga de Futsal Down 2024?





