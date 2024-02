Sporting Cristal vs. Always Ready EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE vía ESPN juegan, este martes, por el partido de vuelta de la Fase 2 en la presente edición de la Copa Libertadores, certamen en el que los dirigidos por Enderson Moreira deberán cumplir una titánica labor para revertir el 6-1 en contra que recibieron en su visita al estadio Municipal El Alto de Bolivia el martes pasado, aunque han demostrado que no bajarán los brazos ante la complicada misión.

Los buenos partidos de los bajopontinos, en casa, en la presente temporada permiten que la hinchada celeste se ilusione con una histórica remontada, pero ello será imposible de lograr sin el aliento incesante de los fanáticos del club de La Florida, quienes prometen alentar a los suyos los 90′ en el coloso de José Díaz.

Sporting Cristal vs. Always Ready está programado para este sábado a las 7:30 de la noche en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima, escenario en el que los rimenses buscarán la hazaña ante los bolivianos. Es preciso señalar que el duelo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN.

Cabe resaltar que la última vez que Sporting Cristal vs. Always Ready se enfrentaron por la Copa Libertadores 2024, el encuentro brindó muchas emociones, dejando el resultado 6-1 en favor de los altiplánicos. Dorny Romero (x2), Wesley da Silva, Robson Matheus, Héctor Cuellar y Moisés Paniagua marcaron para los locales, mientras que Martín Cauteruccio descontó para los celestes.

Ojo a un detalle, los celestes quedaron en la tercera casilla de la tabla acumulada de 2023, accediendo su pase a la fase 2 de la Copa Libertadores, mientras que los altiplánicos se quedaron con la ubicación 3° del campeonato boliviano, accediendo a la misma instancia que los rimenses.

¿A qué hora inicia Sporting Cristal vs. Always Ready?

Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre Sporting Cristal vs. Always Ready que se jugará este martes 27 por la Copa Libertadores, te proporcionamos los horarios para que puedas disfrutar de este emocionante choque. Es importante destacar que el inicio varía según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p.m., mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, el choque será a las 8:30 p.m.

¿En qué canales de TV ver Sporting Cristal vs. Always Ready?

Este apasionante enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Always Ready estará disponible en canales oficiales de transmisión. ESPN y STAR Plus serán las plataformas que ofrecerán la cobertura EN VIVO y EN DIRECTO de este partido de la Copa Libertadores. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿En dónde jugarán Sporting Cristal vs. Always Ready

El partido entre Sporting Cristal vs. Always Ready por la Fase 2 de la Copa Libertadores, se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, escenario que promete un marco de público más que importante para que el equipo pueda sentir el respaldo en una titánica misión de revertir el marcador global.

¿Cuál es el pronóstico para el Sporting Cristal vs. Always Ready?

Este partido llega con un claro favorito con relación al presente que viven ambas instituciones, siendo Sporting Cristal el club que parte con ventaja sobre Always Ready. Además, hay que tomar en cuenta el factor de la cancha no será determinante, ya que el duelo no se desarrollará a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, como en la ida. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.





