Sporting Cristal vs. 2 de Mayo disputarán, este martes 17 de febrero, el primero de los dos juegos pactados por la segunda fase de la Copa Libertadores. La ciudad de Pedro Juan Caballero recibe su segundo partido internacional, tras superar en la ronda previa al también club peruano Alianza Lima.

Si bien los celestes tienen una amplia experiencia en el torneo continental, incluso con una final disputada en 1997, el modesto equipo paraguayo ya demostró que son bastante competitivos y buscarán sacar ventaja con su localía como aliado.

Los celestes llegan con la moral al tope, luego de alcanzar su primer triunfo oficial de la temporada ante Juan Pablo II, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

En tanto, 2 de Mayo apuesta todas sus cartas a la competencia continental, pues en la Liga Paraguaya se ven bastante relegados con apenas 2 puntos de 15 posibles y sin conocer la victoria. El último fin de semana perdió por goleada frente a Sportivo Ameliano.

Como se recuerda, en la primera fase del torneo, el club 2 de Mayo dejó en el camino a Alianza Lima con un marcador global de 2-1, pese al favoritismo marcado por los blanquiazules que cuentan con un plantel de mucha experiencia y mucho más costoso.

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, los locales vencieron a los íntimos por 1-0 con golazo de Diego Acosta. En la revancha, disputada en Matute, fue empate 1-1. Para Alianza Lima anotó Luis Advíncula, sin embargo, Brahian Ayala igualó de penal.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se disputará en Paraguay desde las 7:30 p.m. (hora peruana) del martes 17 de febrero por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. En cuanto a la vuelta, se darán el martes 24 de febrero desde las 7:30 P.M. en Perú.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

Se inició la venta de entradas para el partido de vuelta. (Foto: Sporting Cristal)

La revancha de la serie se jugará el próximo martes 24 de febrero. Cabe precisar que en caso de igualdad de definirá en tanda de penales y no se considera el criterio de gol de visitante como doble.

Antes, el sábado 21, los celestes recibirán en el estadio Alberto Gallardo al vigente campeón nacional, Universitario, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El entrenador Paulo Autuori podría reservar a algunos futbolistas titulares para cerrar la llave copera ante los paraguayos.

