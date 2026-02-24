Yoshimar Yotún, volante y capitán de Sporting Cristal, destacó el esfuerzo de su equipo luego de conseguir el pase a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. El conjunto celeste aseguró su clasificación tras vencer en la definición por penales a 2 de Mayo, en un encuentro disputado en el estadio Miguel Grau del Callao.
“Se sufrió, pero me quedo con el equipo, creo que hicimos un gran partido, por más que a veces el empate puede parecer que no se hizo un buen partido, pero llegamos por todos lados, en el primer tiempo tuvimos ocasiones, el segundo también. ojo, nos enfrentamos a un rival súper duro, de verdad, aplaudir a 2 de mayo que hizo un gran trabajo, pero nos vamos contentos con el equipo”, señaló el volante celeste al término del encuentro.
Asimismo, Yotun reconoció la importancia de Diego Enriquez en la tanda de penales. “Diego Enríquez siempre tapa una, así que feliz por el resultado. Ahora a descansar y pensar en el torneo local”, agregó.
Al ser consultado por su próximo rival Carabobo FC, Yotún reconoció que en estas instancias todos los rivales son complicados. “Es difícil. Creo que a estas alturas todos son difíciles. Ahora, debemos enfocarnos en lo que es Sport Huancayo y después pensaremos en Carabobo FC y tratar de hacer un gran partido y meternos en fase de Libertadores”.
Finalmente, Yotún se refirió a la exigencia de los hinchas rimenses y la importancia de brindarles alegrías. “Sabemos que la gente es exigente porque el club también lo es, pero la felicidad de ellos es muy importante para nosotros. Nos vamos tranquilos y ahora toca descansar”, concluyó.
