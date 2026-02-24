El equipo Sub 23 de Gil Vicente tomó el primer lugar de la Liga de Revelación de Portugal, luego de imponerse por 5-3 sobre Portimonense, con estelar actuación del mediocampista peruano Bassco Soyer.

El ex Alianza Lima regresó a la competencia con su club, tras cumplir una fecha de suspensión. En el mencionado encuentro, brindó dos asistencias de gol, ratificando su gran presente deportivo, a la espera de su oportunidad en el primer equipo del club.

Cabe precisar que ya ha sido convocado en algunos partidos, aunque no ingresó. Además, se entrena con el plantel profesional todas las semanas y su evolución es seguida de cerca por parte del comando técnico liderado por el portugués Paulo César Silva Peixoto.

Soyer se ha destacado en la Liga de Revelación y fue elegido el jugador del mes en enero. A su buen rendimiento, le ha sumado una importante cuota goleadora que siempre es determinante para un atacante.

Como se recuerda, tras debutar profesionalmente en la Liga 1 con Alianza Lima, pero no gozar de mucha continuidad con el entrenador del 2025, Néstor Gorosito, decidió aceptar la propuesta de este club europeo para continuar su carrera.

Soyer ya ha defendido la camiseta de la selección peruana en el último Sudamericano Sub 20, en el que, pese a no conseguir el boleto al Mundial, mostró sus cualidades e importante proyección a futuro.

Pese a la derrota del último fin de semana ante Estoril, Gil Vicente se ubica en la quinta posición de la tabla, a solo dos puntos del Braga. Esta cuarta ubicación otorga un lugar en la Conference League, uno de los objetivos del club.

El próximo lunes 2 de febrero, Gil Vicente recibirá a Benfica y no se descarta de que Soyer entre a la lista de convocados para este encuentro y, tal vez, logre debutar en el campeonato.

