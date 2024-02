Lamento boliviano. Sporting Cristal sigue sin encontrar la manera de detener los ataques de Always Ready en el duelo que ambas escuadras sostienen por el compromiso de ida de la Fase 2 en la presente edición de la Copa Libertadores, lo que ha llevado a los dirigidos por Enderson Moreira a recibir dos nuevos golpes en el partido, tras las anotaciones de Dorny Romero y Martín Paniagua para el escandaloso 6-1 que se da en el recinto altiplánico.

En primera instancia, fue Leonardo Díaz quien derribó a Diego Medina (a los 28 minutos del complemento) dentro del área rimense, ocasionando que el juez de la contienda marque la pena máxima en favor de los locales, quienes no desaprovecharon la ocasión para volver a estirar la ventaja ante un cuadro bajopontino desencajado.

Así fue el sexto gol de Always Ready

Sin embargo, este no fue el único tanto que recibió Sporting Cristal ya que, diez minutos después, Martín Paniagua, una de las jóvenes promesas de Always Ready) encaró a Nicolás Pasquini y lo superó sin problemas para quedar mano a mano con Renato Solís y establecer el 6-1 en el compromiso.

Moisés Paniagua marcó el 6-1 de Always Ready sobre Sporting Cristal. (Video: ESPN)

Ojo a un detalle, este partido se lleva a cabo en las instalaciones del estadio Municipal de El Alto, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, lo que no justifica el resultado en contra para los peruanos, pero los exigirá al máximo para el duelo de vuelta que se desarrollará la próxima semana.

Cabe destacar que el ganador de la llave entre Sporting Cristal y Always Ready tendrá que medir fuerzas con el ganador de la serie entre Nacional de Montevideo (Uruguay) y Puerto Cabello (Venezuela) por un lugar en la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs. Always Ready: lo que se viene

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Always Ready está programado para este martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del jueves 8.

El compromiso entre celestes y altiplánicos por la fase 2 de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Nacional, Lima, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.





