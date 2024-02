Se rompió el empate en el Sporting Cristal vs. Always Ready. El público que se dio cita al estadio Municipal El Alto pudo celebrar su primera anotación, luego de que Wesley Da Silva encontrara un pase en profundidad a la espalda de la zaga rimense, el mismo que aprovechó para vencer la resistencia de Renato Solís y poner el 1-0 en el compromiso válido por el partido de ida de la Fase 2 en la presente edición de la Copa Libertadores.

La acción se dio sobre los 15 minutos de la primera etapa, luego de que el delantero brasileño ejecutara un remate cruzado con la pierna derecha, el mismo que no pudo ser controlado por el guardameta del conjunto bajopontino, quien solo pudo ver cómo el balón ingresaba en su portería.

Sporting Cristal y Always Ready saben que será crucial sacar un resultado importante en este choque de ida por la Fase 2 de Copa Libertadores, por lo que no especularán con el resultado momentáneo y seguirán intentando aproximarse al arco del oponente de turno para sumar en el marcador global.

Es preciso señalar que el encuentro se lleva a cabo a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, factor que está siendo aprovechado por los locales para dominar las acciones ante el equipo dirigido por Enderson Moreira que buscará sacudirse del tanto del rival.

Cabe destacar que el ganador de la llave entre Sporting Cristal y Always Ready tendrá que medir fuerzas con el ganador de la serie entre Nacional de Montevideo (Uruguay) y Puerto Cabello (Venezuela) por un lugar en la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores.

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Always Ready está programado para este martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del jueves 8.

El compromiso entre celestes y altiplánicos por la fase 2 de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Nacional, Lima, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.





