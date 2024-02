¡Una aplanadora! Always Ready volvió a meterse en el partido y ahora se impone 3-1 sobre Sporting Cristal, luego de las anotaciones de Dorny Romero y Robson Matheus, los cuales le permiten a los locales estirar su ventaja sobre los celestes, quienes no encuentran la manera de detener las arremetidas de los altiplánicos que continúan con el pie en el acelerador y con intenciones de seguir venciendo la portería defendida por el arquero Renato Solís.

La segunda anotación se gestó sobre los cinco minutos de la etapa complementaria, luego de una buena jugada ofensiva de los locales, la misma que permitió que Wesley Da Silva habilite a su compañero, quien quedó mano a mano con el arquero rival y no desaprovechó la ocasión para decretar el 2-1.

Así fue el tercer gol de Always Ready

Sporting Cristal aún estaba asimilando el nuevo gol de Always Ready, cuando Robson Matheus volvió a golpear a los peruanos con una soberbia definición que no tuvo mayor resistencia de Renato Solís, quien solo se resignó a ver cómo el balón volvía a ingresar a su portería.

La acción se dio a los 10 minutos del segundo tiempo, con un soberbio disparo cruzado de izquierda de Robson Matheus, desde fuera del área, el mismo que se introdujo sobre el ángulo derecho de la portería del cuadro bajopontino, dirigido por el profesor Enderson Moreira.

Cabe destacar que el ganador de la llave entre Sporting Cristal y Always Ready tendrá que medir fuerzas con el ganador de la serie entre Nacional de Montevideo (Uruguay) y Puerto Cabello (Venezuela) por un lugar en la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs. Always Ready: lo que se viene

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Always Ready está programado para este martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del jueves 8.

El compromiso entre celestes y altiplánicos por la fase 2 de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Nacional, Lima, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.





