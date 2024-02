Llegó el empate en el Sporting Cristal vs. Always Ready. Esta vez, fue el indomable Martín Cauteruccio el encargado de poner el 1-1 en el encuentro, luego de un tiro desde los doce pasos, luego de una falta de Pablo Vaca sobre Santiago González dentro del área de los altiplánicos, la misma que se dio en una ataque de los de Enderson Moreira que había concluido Yoshimar Yotun, sin fortuna alguna, lo que ocasionó que el juez principal retroceda en la acción para señalar la pena máxima.

La acción se dio sobre los 42 minutos del primer tiempo del encuentro que se disputa como parte de la ida de la Fase en la presente edición de la Copa Libertadores, a la que los de Enderson Moreira llegaron tras quedarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 de 2023.

Sporting Cristal y Always Ready han demostrado sus claras intenciones de ir hacia la portería oponente, por lo que no se descarta que -en los próximos minutos- podamos volver a vivir emociones importantes en los arcos de ambas escuadras.

Ojo a un detalle, este partido se lleva a cabo en las instalaciones del estadio Municipal de El Alto, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, lo que hace aún más valioso el empate momentáneo obtenido por los peruanos, quienes irán por la remontada en la etapa complementaria.

Cabe destacar que el ganador de la llave entre Sporting Cristal y Always Ready tendrá que medir fuerzas con el ganador de la serie entre Nacional de Montevideo (Uruguay) y Puerto Cabello (Venezuela) por un lugar en la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs. Always Ready: lo que se viene

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Always Ready está programado para este martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del jueves 8.

El compromiso entre celestes y altiplánicos por la fase 2 de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Nacional, Lima, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO