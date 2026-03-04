Un fin de semana que ha generado mucha polémica, ha llegado a tener repercusiones también en Videna. No solo por las oficinas de la CONAR en San Luis, si no también hasta la oficina de Mano Menezes que ya llegó al país y que ha podido disfrutar del fútbol peruano en la última jornada disputada. Con esto, ha podido ver también la actuación de los árbitros nacionales en los partidos, lo que le ha generado una preocupación. Por ello, en representación de la FPF, Jean Ferrari comentó las posibles soluciones que se darán para corregir ello.

Los graves errores de comunicación en la cabina del VAR durante el polémico triunfo de Alianza Lima sobre UTC en Cajamarca, sumados a las decisiones bastante discutidas que también se vieron en el tenso duelo entre Universitario y FC Cajamarca en el Monumental, han encendido las alarmas.

“Habrá una comunicación del CT (comando técnico) con CONAR. Hay que hablar con todas las áreas”, adelantó Ferrari a Modo Fútbol, dejando en claro que el nuevo estratega de la selección nacional, Mano Menezes, también está involucrado en buscar mejoras para el ritmo del campeonato local.

Mano Menezes viendo un partido de la Liga 1. (Foto: La Bicolor)

El exjugador profundizó en los detalles tácticos que más les preocupan y que van más allá de una simple revisión de video. “No solamente es el problema del VAR, de toma de decisiones no estandarizadas, si no que la fluidez del juego también es perjudicial. Lo que se tiene que buscar es que haya continuidad”, explicó.

Sin embargo, Ferrari fue muy sincero al aclarar que los cambios no se darán de la noche a la mañana ni de forma mágica. “No es que hablemos y como varita mágica se soluciona el problema. Esto es un tema de explicar lo que se quiere y de tratar de estandarizar criterios”, puntualizó con mucha firmeza.

Además, le tiró la pelota directamente a los encargados de impartir justicia para que asuman su responsabilidad ante los errores groseros en el campo. “A partir de ahí es que la CONAR tendrá que tomar decisiones, ya sean sanciones, multas o los castigos correspondientes para las malas actuaciones”, advirtió el directivo.

Finalmente, Ferrari le bajó un poco las revoluciones al debate recordando que la tecnología no es perfecta porque depende del factor humano. “Al final, los errores arbitrales son parte de la cultura fútbol... El problema es si ese error es adrede y ya desde CONAR tienen que tomar cartas en el asunto”, concluyó, esperando que estas reuniones empiecen a dar frutos pronto.

Mano Menezes fue presentado por la Bicolor al mando de Agustín Lozano y Jean Ferrari | Foto: GEC

