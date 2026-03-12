Una noche mágica se vivió en Matute, cuando Sporting Cristal logró una clasificación de infarto frente a Carabobo y aseguró su nombre en la ansiada fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo que parecía que terminaría en tragedia, tras irse al descanso con un doloroso 2-0 en contra que silenciaba las tribunas, terminó convirtiéndose en una jornada épica de remontada y agónicos penales. El equipo bajopontino sacó a relucir toda su jerarquía internacional para darle vuelta a la serie en la etapa complementaria, desatando la locura total de sus hinchas y provocando la profunda admiración del comando técnico de Carabobo FC al finalizar el compromiso.

Conseguir el ansiado boleto a la siguiente ronda no fue nada sencillo para el conjunto cervecero, que tuvo que sufrir más de la cuenta ante un cuadro venezolano que salió a presionar desde el primer minuto. A pesar del tremendo golpe anímico que significó ir perdiendo por dos goles en casa, el replanteo fue fundamental para igualar las acciones y forzar la dramática definición desde los doce pasos.

Fue justamente después de esta infartante tanda que el técnico de la escuadra visitante, Daniel Farías, sorprendió a todos los periodistas en la sala de prensa al dejar de lado la frustración por la dolorosa eliminación, para rendirse en elogios hacia el peso histórico de los rimenses.

Sporting Cristal logró la clasificación a la Fase de Grupos, eliminando a Carabobo FC. (Foto: GEC)

El estratega venezolano tomó la palabra y reconoció abiertamente que enfrentar a una institución con el recorrido copero que tienen los celestes siempre representa un desafío gigantesco donde no te puedes confiar ni un segundo. “Sin embargo, nunca te sorprende un equipo grande como Cristal, muchos menos con los jugadores, historia y entrenador que tienen”, señaló el técnico.

A pesar de los halagos hacia el rival, el entrenador no dejó pasar la oportunidad para recordar lo apretada que fue toda la llave, haciendo un poco de memoria sobre el partido de ida. “En Venezuela hicimos un gran partido, de hecho el arquero de la jornada fue el de Cristal. Quizás terminamos perdiendo un partido que no merecíamos perder con una jugada dudosa”, analizó Farías.

Sobre el desarrollo del encuentro decisivo en Lima, el estratega explicó que el aspecto atlético terminó siendo el peor enemigo de sus dirigidos cuando los locales adelantaron sus líneas. “La idea era seguir insistiendo en el segundo tiempo, sobre todo porque Cristal se nos iba a venir encima. Lastimosamente... terminó fatigado y con los cambios terminamos maltrechos”, confesó.

Carabobo FC comenzó ganando por 2-0 en Lima, en el primer tiempo. (Foto: GEC)

Más allá del trago amargo y la tristeza por despedirse de la competición internacional, Farías quiso rescatar la enorme valentía que mostró su plantel durante toda la serie. “Nos atrevimos, nos plantamos fuertes. Nos vamos con una sensación amarga porque quedamos eliminados, pero con un orgullo gigantesco”, remarcó el DT.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer en penales a Carabobo FC, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 15 de marzo desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.