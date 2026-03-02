Jonathan Bilbao, defensor de Carabobo FC y con pasado en la Liga 1, se refirió al enfrentamiento que tendrá su equipo ante Sporting Cristal por la fase 3 de la Copa Libertadores. Bilbao destacó que su experiencia en el fútbol peruano le permite conocer al rival en lo colectivo y en lo individual, algo que será clave para el duelo internacional.

El zaguero venezolano no dudó en calentar la previa: “Conozco el medio, al equipo y a sus jugadores. Gané y perdí contra ellos. Tienen un fútbol técnico y no tenemos nada que envidiarles. Somos un plantel rico y con jerarquía. No va a ser fácil y confiamos en lo que tenemos”. Reconoció la historia y el nivel de Sporting Cristal, pero aseguró que su equipo cuenta con argumentos futbolísticos y una mentalidad competitiva para enfrentar a uno de los clubes más importantes de Perú.

Bilbao señaló que será fundamental mantener la concentración, cuidar la salida de balón y aprovechar cualquier oportunidad ofensiva para sacar ventaja desde el primer partido, especialmente en un rival que, pese a sus altibajos recientes en la liga peruana, tiene plantel experimentado y busca revertir sensaciones en el torneo internacional.

El defensor también destacó que conoce el estilo de juego de Sporting Cristal, caracterizado por la posesión del balón y la intensidad en las bandas, pero se mostró confiado en que Carabobo ha trabajado tácticamente para neutralizar sus principales virtudes y responder con solidez. “Sabemos lo que pueden proponer, pero estamos preparados para competir y sacar un buen resultado”, agregó.

Tras el empate ante Caracas FC en la liga local, Bilbao aseguró que el plantel mantiene la motivación y la concentración puestas en la Copa Libertadores. Subrayó que los partidos de este nivel representan una gran vitrina internacional y que cada jugador está comprometido con el objetivo del equipo. Finalmente, resaltó que la clave será iniciar la serie con un resultado positivo para viajar a Perú con opciones claras de clasificación y seguir haciendo historia para el club y el fútbol venezolano.

La ida de esta serie se jugará este miércoles 4 de marzo desde las 17:00 (hora peruana) en el Estadio Misael Delgado, en Valencia, Venezuela, en partido que ambos equipos quieren ganar para tomar ventaja rumbo a la fase de grupos. La vuelta está programada para el 11 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, donde Sporting Cristal recibirá a Carabobo con el objetivo de definir la clasificación.