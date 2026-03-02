Sporting Cristal tomó una medida radical de cara al duelo de ida contra Carabobo FC por la fase 3 de la Copa Libertadores: Maxloren Castro y Jair Moretti quedaron fuera de la lista de convocados y no viajarán a Venezuela tras la difusión de un video polémico en redes sociales en el que aparecen en una reunión nocturna con actitudes consideradas inapropiadas.
La dirigencia celeste decidió excluir a ambos jóvenes futbolistas, de 18 y 19 años, de la nómina que enfrentará al equipo venezolano programado para este miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado, luego de que las imágenes se viralizaran y desataran críticas de la afición.
El video, publicado el último fin de semana en redes sociales, mostró a Castro y Moretti en un ambiente nocturno con gestos y conductas que muchos consideraron fuera de lugar para jugadores profesionales de un club con la historia y exigencias de Sporting Cristal.
Ante la polémica, ambos canteranos optaron por alejarse de sus redes sociales, retirando temporalmente sus perfiles para evitar que la controversia creciera y afectara al plantel en un momento clave de la temporada.
La baja de Castro y Moretti se suma a la presión que vive el club tras su reciente derrota ante Sport Huancayo en la Liga 1, y ahora el equipo debe concentrarse en un duelo internacional decisivo sin dos de sus jóvenes promesas.
Sporting Cristal ahora deberá afrontar el compromiso ante Carabobo con el resto del plantel, buscando un resultado positivo que le permita seguir con vida en su objetivo de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
TE PUEDE INTERESAR
- Alex Valera y Hernán Barcos, el reencuentro: los pormenores del mano a mano tras el triunfo de Universitario
- ¿Qué pasa con Sekou Gassama? Javier Rabanal explicó cuál es su situación en Universitario
- UTC presentó reclamo ante la CONAR tras el triunfo de Alianza Lima: “¿Quién devuelve lo perdido?”
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones