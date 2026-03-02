Según el reciente ranking mundial de clubes publicado por la International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), FBC Melgar se consolidó como el mejor equipo peruano entre 2021 y 2025, superando a históricos clubes del país como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal.
En la lista de la IFFHS, Melgar se ubicó en la posición 192° a nivel mundial, por encima de Universitario (214°) y Alianza Lima (210°), mientras que Sporting Cristal quedó más atrás en la posición 230°. Esto demuestra la consistencia del club rojinegro frente a sus rivales más tradicionales y su rendimiento sostenido en torneos nacionales e internacionales.
La IFFHS elabora sus rankings tomando en cuenta resultados oficiales y estadísticas de partidos disputados en torneos locales e internacionales, lo que permite medir la regularidad y el rendimiento de los clubes a lo largo de varias temporadas.
Con este logro, Melgar suma un nuevo reconocimiento a su historial reciente, donde también ha tenido actuaciones destacadas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, consolidando su proyección internacional.
El ranking refleja no solo los resultados, sino también la capacidad del club para mantener un nivel competitivo constante, lo que lo convierte en un referente dentro del fútbol peruano.
Este reconocimiento confirma el crecimiento y la estabilidad del club arequipeño en los últimos años, posicionándolo como uno de los equipos más sólidos y respetados del país en el contexto sudamericano.
Con esta posición, Melgar se afirma como el club peruano mejor ubicado en el ranking mundial, dejando atrás a Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, y marcando un hito histórico para la institución rojinegra.
