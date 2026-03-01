Alianza Lima y UTC protagonizaron el encuentro más importante de la quinta jornada del Torneo Apertura 2026, puesto que estaba en juego el liderato en la tabla de posiciones. Cuando parecía que el 0-0 no se movería, Renzo Garcés apareció sobre el final y con un testerazo decretó el triunfo que colocó a los íntimos en lo más alto. Sin embargo, desde el conjunto cajamarquino se quedaron tranquilos tras el pitazo final.

Según se pudo ver en la transmisión del partido, los futbolistas de UTC se acercaron a Micke Palomino para reclamarle por el tiro de esquina previo al gol de Garcés, pues consideraban que la pelota había tocado primero a Federico Girotti y correspondía que cobrase saque de meta. Esto no quedó ahí, ya que horas después se supo que el conjunto local presentará un reclamo formal.

A través de sus redes sociales, Osías Ramírez, presidente del ‘Gavilán del Norte’, detalló que ya cursaron un documento ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para tener una explicación sobre lo que sucedió en el Estadio Héroes de San Ramón, además de la liberación de los audios del VAR para conocer la conversación que tuvo Micke Palomino con Fernando Legario, el encargado del videoarbitraje.

En su mensaje, la cabeza del equipo norteño dejó en claro que no permitirá que se cometan errores que, según él, influyan directamente en los resultados del campeonato. A su vez, exige que Palomino y su terna arbitral sea evaluada y no vuelvan a dirigir este tipo de encuentros.

“El fútbol no puede tolerar decisiones que influyan directamente en el marcador. Que se evalúe el desempeño arbitral con seriedad. Y que quienes no estén a la altura no vuelvan a dirigir partidos de esta magnitud. UTC se respeta”, escribió en su cuenta de X.

Según su mirada, Palomino se apoyó en el VAR para cobrar saque de esquina, cuando el reglamento no señala que el videoarbitraje puede intervenir en este tipo de jugadas. “La decisión inicial fue saque de arco. El VAR la cambia a córner. De ese córner llega el gol. Influye directamente en el resultado. Presentaremos reclamo formal y solicitaremos audios VAR. UTC exige transparencia y respeto”, agregó.

Osías Ramírez recordó que esta no es la primera vez que presentan un reclamo ante la CONAR, ya que también lo hicieron luego del triunfo por 2-0 sobre Atlético Grau en la fecha 1. Aquella vez se quejaron por un gol que estuvo mal anulado, señalando que “cuando el VAR deja de corregir errores claros y empieza a condicionar resultados, el fútbol pierde justicia”.

“No es un hecho aislado. Es el segundo partido de la Liga en el que UTC se ve perjudicado por decisiones arbitrales determinantes. En el primero, el árbitro fue sancionado 4 fechas. Pero el gol anulado no volvió. Hoy presentamos nuevo reclamo. ¿Quién devuelve lo perdido? UTC exige respeto y transparencia“, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar UTC?

Luego de esta derrota ante Alianza Lima, UTC volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 7 marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

