La última vez que Alex Valera y Hernán Barcos se habían visto las caras, fue el pasado 24 de agosto del 2025 cuando Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron sin goles en la última edición del clásico del fútbol peruano. Aquel día se habló poco del partido, pues el intercambio de palabras entre ambos futbolistas acaparó la mayoría de portadas: hubo insultos de por medios y toda una sobreexposición de lo que se dijeron tras las declaraciones del ‘Pirata’ en zona mixta.

El último domingo, ahora con Barcos defendiendo los colores de FC Cajamarca, se dio el tan esperado reencuentro del que se habló durante toda la semana, por el morbo que generaba por el antecedente antes mencionado. Si bien ambos se saludaron protocolarmente antes del pitazo inicial, el cara a cara más claro se dio luego del triunfo crema por 1-0.

Según se pudo ver en un video difundido por la cuenta oficial de la Liga 1, Hernán Barcos hizo un recorrido saludando a jugadores como Edison Flores, Jairo Concha y Héctor Fertoli, hasta que se cruzó con Alex Valera. Con una sonrisa de por medio y sin rencores por lo sucedido hace más de medio año, ambos delanteros parecen haber dejado todo en el pasado.

Como se recuerda, el exfutbolista de Alianza Lima expuso en su momento la discusión que tuvo con su colega de la ‘U’. “Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Después de decirle que no a la selección, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?”, dijo aquel 24 de agosto.

Hernán Barcos y Alex Valera discutieron en el clásico de agosto del año pasado. (Captura: GOLPERU)

Eso no fue todo, pues el cordobés, quien fichó por FC Cajamarca tras su salida de Alianza Lima y es el goleador de la Liga 1 con seis tantos, añadió: “Nunca había tenido problemas con él, al contrario siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”.

En respuesta, Alex Valera trató de el explicar lo sucedido cuando le tocó conversar con la prensa. “Para mí quedó en la cancha, pero bueno, parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa y nada que ver. Toda las veces que he tenido problemas con jugadores, después del partido nos hemos dado la mano”, precisó en ese entonces.

Si bien ambos no anotaron este domingo en el Monumental, el reencuentro que tuvieron acaparó los reflectores por lo dicho en la previa. Aunque todo no pasó de una despedida, la discusión en dicho clásico del año pasado parece haber quedado en el recuerdo. No será la última vez que se vean, ya que volverán a enfrentarse cuando Universitario visite a FC Cajamarca en el Torneo Clausura.

Hernán Barcos firmó por FC Cajamarca tras no renovar con Alianza Lima. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 8 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

