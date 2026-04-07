Sporting Cristal debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente al siempre complicado Cerro Porteño. Con la salida de Paulo Autuori de La Florida, este encuentro marcará el debut del entrenador brasileño Zé Ricardo, quien tomó las riendas del plantel hace solo algunas horas atrás.

El último viernes y bajo el interinato de Iván Bulos, los celestes cayeron ante Deportivo Moquegua por el Torneo Apertura de la Liga 1, lo que generó aún más inestabilidad en un club que parece atravesar una crisis deportiva.

Por su parte, Cerro Porteño llega con la confianza y moral al tope, luego de golear a 2 de Mayo por 3-0 en la Liga de Paraguay. Con este resultado, se ubica en la segunda posición de la tabla con 32 puntos, apenas cuatro menos que el líder Olimpia.

Sporting Cristal y Cerro Porteño ya se enfrentaron en la edición pasada del torneo continental. En el duelo disputado en Asunción fue empate 2-2, mientras que en Lima fue triunfo de los paraguayos por la mínima diferencia.

De hecho, con 7 unidades alcanzó la segunda plaza y avanzó a los octavos de final en 2025, mientras que los bajopontinos quedaron últimos con 4 puntos y sin chance de, al menos, seguir compitiendo en la Copa Sudamericana.

Zé Ricardo debutará como entrenador celeste ante Cerro Porteño. (Foto: Sporting Cristal)

Como se recuerda, Sporting Cristal inició su participación en la competencia internacional desde la segunda fase del torneo. Primero, dejó en el camino a 2 de Mayo de Paraguay, para luego eliminar a Carabobo de Venezuela.

Lo curioso es que ambas serie se definieron en infartantes tandas de penales, en las que los bajopontinos siempre salieron airosos. Pese a que suele ser local en el Estadio Nacional, para los mencionados duelos jugó en el estadio Miguel Grau del Callao y Alejandro Villanueva de Matute.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se disputará en el Callao desde las 9:00 p.m. (hora peruana) del martes 24 de febrero por la vuelta de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. El árbitro central será el argentino Darío Herrera.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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