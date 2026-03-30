Luego de su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Carabobo y ante la falta de un estadio para ejercer la localía, Sporting Cristal evaluó distintas opciones como el Estadio Nacional, el Estadio Miguel Grau del Callao y el Estadio Alejandro Villanueva. Finalmente, la CONMEBOL, a través de un comunicado oficial, confirmó que el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
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