Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar a Carabobo FC. (Foto: Getty Imges)
Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar a Carabobo FC. (Foto: Getty Imges)

Luego de su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Carabobo y ante la falta de un estadio para ejercer la localía, Sporting Cristal evaluó distintas opciones como el Estadio Nacional, el Estadio Miguel Grau del Callao y el Estadio Alejandro Villanueva. Finalmente, la CONMEBOL, a través de un comunicado oficial, confirmó que el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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