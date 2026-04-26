Sporting Cristal vs. Junior se miden por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Sporting Cristal no llega en su mejor momento. Luego de la polémica derrota ante Palmeiras en Brasil, derrotó 3-2 a UTC en el Alberto Gallardo sin convencer a sus hinchas. Enseguida, sufrió dos derrotas consecutivas: 4-1 ante Atlético Grau y 1-0 ante Comerciantes Unidos, ambas de visita y guardando a la mayoría de titulares.

Esos resultados lo hundieron en la parte media de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, incluso más cerca de los puestos de descenso que de la zona de copas internacionales. De hecho, un mensaje de que el DT Zé Ricardo prioriza hoy la Copa Libertadores por encima del Acumulado.

En cuanto al equipo, Gabriel Santana será baja en el cuadro celeste, mientras se espera la pronta recuperación de Miguel Araujo. Por lo demás, la duda está puesta en el atacante: si el brasileño decidirá por incluir a Irven Ávila o a su compatriota Felipe Vizeu, que despertó su cuota goleadora en los últimos partidos.

Por otro lado, Junior viene de empatar 1-1 ante Cúcuta de visita por el torneo colombiano, y antes había derrotado 2-1 a Llaneros en casa. En su último compromiso por la fase de grupos de la Copa Libertadores cayó por la mínima diferencia ante Cerro Porteño en Paraguay, apretando aún más las posiciones.

En cuanto a sus jugadores más destacados, destacan los delanteros Luis Muriel y Carlos Bacca, de largo paso en el exterior y la Selección Colombiana. El veloz y exseleccionado Yimmy Chará, en su momento compañero de Andy Polo en Portland Timbers, también es habitual en el ‘Tiburón’. Su entrenador es el experimentado uruguayo Alfredo Arias.

Sporting Cristal viene de caer 1-0 ante Comerciantes Unidos en el Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Palmeiras?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 5:00 p.m. (hora peruana), este martes 28 de abril por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El árbitro central será el argentino Maximiliano Ramírez.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Palmeiras?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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