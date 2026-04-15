Sporting Cristal ya se encuentra en suelo brasileño para afrontar uno de los retos más exigentes de la temporada: el duelo de mañana ante Palmeiras por la Copa Libertadores. El plantel celeste arribó a Sao Paulo con la convicción de que la jerarquía del rival no es una barrera insuperable, sino una oportunidad para dar el golpe. El Director General de Fútbol, Julio César Uribe, dejó en claro que, si bien se respeta al ‘Verdao’, en el equipo celeste no existe espacio para el miedo en la antesala de este choque internacional.

Para la directiva rimense, la clave del éxito en el Allianz Parque radica en la mentalidad con la que se afronte el partido. El ‘Diamante’ ha sido enfático al señalar que enfrentar a un rival de ese nivel exige concentración y carácter, pero bajo ninguna circunstancia temor. “Siempre tiene que existir el optimismo. Estamos deseándole lo mejor a cada uno de nuestros jugadores y haciendo las cosas que corresponden para que ellos produzcan como corresponde”, afirmó antes de partir a Brasil.

El exfutbolista también puso un énfasis especial en el aspecto motivacional, entendiéndolo como un proceso de construcción constante y no como algo pasajero. “Palmeiras es un grande de Sudamérica, campeón de la Copa y merece el máximo de los respetos, pero de ahí al miedo, eso no existe. Esperemos lograr un buen resultado, hay que hacer un buen partido a la hora de atacar y defender. El que tenga temor, que se quede en su casa”, señaló con contundencia.

Según Uribe, el plantel ha tenido una dura preparación, motivada con la victoria ante Cerro Porteño en el debut copero, y ese detalle puede ser clave de cara al choque ante el exigente cuadro brasileño. “Todos los días ellos se entrenan como debe ser y, al momento de encarar el partido oficial, tienen que encontrar esa respuesta en el querer ganar”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de sumar nuevos nombres al equipo, el ‘Diamante’ mantuvo una postura firme y respetuosa con el entrenador Zé Ricardo. Fue claro al indicar que no es el momento de discutir incorporaciones debido a temas de reglamentación y que “tenemos que esperar la decisión del técnico en base a lo que viene desarrollando en el día a día”, priorizando así el trabajo del comando técnico y la estabilidad de los jugadores que hoy integran la plantilla.

Finalmente, el mensaje para la hinchada es de compromiso absoluto para intentar una hazaña en tierras brasileñas. “La vida es de momentos y hay que tratar que sean más gratos que ingratos. Esperamos que el equipo esté a la altura... Al hincha decirle que siempre lo valoramos mucho y queremos darle la mejor respuesta”, concluyó Uribe. ¿Habrá golpe en Brasil?

Felipe Vizeu anotó el gol del triunfo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer a Cerro Porteño, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Palmeiras, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el jueves 16 de abril desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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