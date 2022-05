Sporting Cristal tiene una tarea pendiente en la Copa Libertadores 2022: la de ganar. Se juega, además, su permanencia en dicho torneo y, de paso, la imagen del fútbol peruano en la competición. Los cerveceros disputarán esta noche (9:00 p.m.) su partido de la cuarta fecha y serán locales en el Estadio Nacional. El rival será la Universidad Católica de Chile, que se impuso en el partido de ida el mes pasado.

“Llegan bien, porque están bien preparados más allá de que los resultados no se han venido dando en la Copa por respeto a su propuesta y eso es saludable”, dice el histórico Julio César Uribe, quien ha sido bicampeón con el club rimense en 1979 y 1980. A diferencia de la liga local en donde llevan tres victorias al hilo, los celestes en la Libertadores aún no ha podido celebrar. En realidad, no festejan un triunfo en este torneo desde el año pasado.

Y es que en la Copa, la ‘Maquina celeste’ ha acumulado cuatro derrotas consecutivas: una en el 2021 ante São Paulo y las tres restantes en la presente edición. Cristal debutó en la capital con derrota ante el Flamengo de Brasil y luego cayó de visita ante Talleres de Argentina y ante la misma U. Católica.

No han sumado puntos los rimenses y están últimos en la tabla del Grupo H. Si no consiguen hoy un triunfo, le dirán prácticamente adiós a la Libertadores este año, aunque, de ganar, todavía es complicado clasificar a la siguiente etapa, pues dependerían de los resultados de los otros equipos. También tendrían que batir sí o sí de visita al Flamengo y de local al Talleres.

Además, corre en riesgo el grupo dirigido por Roberto Mosquera de quedar fuera de la Copa Sudamericana. Los terceros de cada cuarteto serán transferidos a los octavos de dicho campeonato internacional y actualmente quien ocupa esa posición en el Grupo H son precisamente los ‘Cruzados’, los oponentes de hoy.

¿Y la falta de victorias en la Libertadores podría afectar al equipo? No debería ser así. “El grupo se debilita ante los resultados no alcanzados o se hace fuerte. Y para ser un profesional que representa a Sporting Cristal tiene que ser siempre fuerte, no hay espacio para debilitarse”, señala Uribe, quien también ha sido técnico de la selección nacional.

Números a favor de Cristal

Hay un dato que podría alentar a los celestes. En los últimos años, Cristal ha chocado en Lima con dos equipos chilenos y a ambos los ha vencido. Los encuentros ocurrieron en 2019: el primero fue en abril, en la Copa Libertadores, donde los rimenses se impusieron por 2-0 a Universidad de Concepción; y el segundo fue en mayo, en la Copa Sudamericana, donde derrotaron 3-0 a Unión Española.

Otro dato que podría beneficiar a Cristal es que la U. Católica lleva cinco derrotas fuera de casa, considerando torneos internacionales y la primera división de su país. Su última victoria como visitante fue ante Coquimbo Unido a inicios de marzo de este año, en la liga chilena.

La estadística e historia de duelos disputados en la capital peruana están del lado de Cristal. Y en el torneo local, la escuadra cervecera lleva tres enfrentamientos sin perder. El nivel no es el mismo, es cierto, pero hay, entonces, opciones para que el club nacional pueda terminar el día con un triunfo. “Obviamente tiene que hacer un partido impecable en las dos fases, que es atacar y defender, porque (Cristal) es un equipo propositivo y eso siempre tiene su nivel de riesgo”, precisa Uribe.

Torneo Fecha Partido Copa Libertadores 10 de abril de 2019 Sporting Cristal 2 - 0 Universidad de Concepción Copa Sudamericana 28 de mayo de 2019 Sporting Cristal 3 - 0 Unión Española

Ya se han enfrentado en la Copa

No es la primera vez que los celestes se enfrentan a Universidad Católica en una Copa Libertadores. En la historia del campeonato, se han visto las caras en 10 oportunidades. ¿Los resultados? Tres victorias para Cristal, cuatros victorias para los ‘Cruzados’ y tres empates.

La última vez que se midieron -sin contar el partido de abril pasado en Santiago- fue en 2003. Y en aquel año, en ambos encuentros, el de ida y vuelta, la victoria fue para el club peruano. De hecho, ese 19 de febrero fue la primera vez que los rimenses ganaban como visitantes en suelo chileno, en la historia de la Libertadores.

Hoy buscará Cristal acabar con esa mala racha de no poder festejar una victoria en la Copa y, sobre todo, sumar puntos de local (9:00 p.m. / ESPN). Son los únicos de su grupo que a la fecha no lo han hecho.

Historial de partidos entre Cristal y U. Católica en la Libertadores

Edición Local Resultado Visitante 1969 Sporting Cristal 2-0 U. Católica 1969 U. Católica 3-2 Sporting Cristal 1969 Sporting Cristal 1-2 U. Católica 1990 Sporting Cristal 0-0 U. Católica 1990 U. Católica 2-0 Sporting Cristal 1999 U. Católica 1-1 Sporting Cristal 1999 Sporting Cristal 1-1 U. Católica 2003 U. Católica 0-1 Sporting Cristal 2003 Sporting Cristal 3-1 U. Católica 2022 U. Católica 2-1 Sporting Cristal

