El presente de José Rivera en Universitario de Deportes ha tomado un tinte mucho más complejo y humano tras sus recientes declaraciones en el ámbito público. Luego de quedar al margen de las últimas convocatorias debido a un polémico incidente disciplinario, el atacante nacional decidió romper su silencio para esclarecer los hechos y revelar la difícil situación personal que viene arrastrando fuera de los terrenos de juego, en medio de los rumores que ya sentenciarían su desvinculación del cuadro ‘crema‘.

Tras la eliminación en Copa Libertadores y el haber sido relegado en la obtención del Torneo Clausura, Universitario vive otros problemas con su plantel por lo que se podría llamar un desgaste. Lo que ha generar cierta frustración en varios jugadores, uno de ellos el ‘Tunche‘ Rivera que sí cometió un error al explotar contra la indumentaria del equipo.

Por ello, el futbolista tarapotino aprovechó una entrevista para nuevamente pedir disculpas públicas y aclarar de forma categórica que su polémico accionar nunca buscó dañar la imagen del vigente campeón nacional. Rivera reconoció el lugar que ocupa dentro de la institución estudiantil, mostrando agradecimiento hacia el club que le brinda estabilidad profesional.

Durante su participación en el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el delantero fue muy enfático respecto a su sentir por la camiseta crema. “Nunca fue mi intención... faltar el respeto a Universitario ni a la hinchada, porque uno nunca puede estar por encima de un club, peor de un club que te está dando de comer”, señaló.

Asimismo, el atacante merengue confesó que su hogar viene batallando en estricto privado contra un delicado problema de salud que ha trastocado su rutina diaria como deportista de alta competencia. Rivera relató que ha tenido que pasar noches enteras en vela cuidando de su esposa, dividiendo sus fuerzas entre las responsabilidades médicas familiares y las exigencias de los entrenamientos.

Lamentablemente, el bache futbolístico del delantero desató una ola de hostilidades virtuales dirigidas hacia su cónyuge, a quien diversos usuarios señalan de forma injusta como la responsable de su falta de eficacia de cara al arco rival. “A mi esposa ya la vienen atacando... insultos, tras insultos, tras insultos”, comentó el futbolista con preocupación.

¿Cuál fue la respuesta de Jefferson Farfán frente a dicho testimonio?

Ante esta cruda revelación, Jefferson Farfán tomó la palabra para defender al atacante y criticar duramente la falta de empatía de los aficionados y de los propios directivos del balompié nacional. El exseleccionado argumentó que en el fútbol peruano no se prioriza el acompañamiento psicológico integral del atleta, un aspecto que en las ligas de Europa se maneja con total profesionalismo.

La ‘Foquita’ instó a la administración merengue a respaldar al jugador en lugar de crucificarlo por una mala racha o una equivocación conceptual en el campo de juego. El conductor consideró sumamente injusto que se intente sepultar la carrera de un profesional que le ha dado tanto al club, ensañándose además con seres queridos que no tienen ninguna relación con el juego.

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