Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)

Cada vez estamos más cerca de la recta final de la fase de grupos de la C, donde no solo conocernos a los clubes clasificados a los octavos de final, sino también a los terceros que tendrán una segunda oportunidad de seguir participando internacionalmente en los play-offs de la Copa Sudamericana. En ese sentido, durante esta semana se disputará la fecha 4, donde , y verán acciones en sus respectivos grupos.

El primero en ver acción durante estos días será Sporting Cristal, que recibirá a Palmeiras este martes 5 de mayo desde las 5:00 p.m., en el compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva. Recordemos que los rimenses vencieron por 2-0 a Junior de Barranquilla en la pasada fecha, por lo que ahora tendrán la dura tarea de derrotar al ‘Verdao’ si quiere sostener el liderato del Grupo F.

El miércoles 6 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC hará de local contra Estudiantes de La Plata, en el cruce pactado para las 5:00 p.m. Los dirigidos por Alejandro Orfila están últimos en el Grupo A sin punto alguno, por lo que están obligados a ganar si quieren seguir con chances de, por lo menos, coger un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana. Dura tarea para el cuadro imperial.

La participación de los peruanos en la Copa Libertadores para esta semana se cerrará con el encuentro de Universitario de Deportes frente a Coquimbo Unido, a jugarse el jueves 7 de mayo desde las 7:00 p.m. en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Chile. Después de vencer por 4-2 a Nacional de Uruguay en la pasada jornada, los cremas necesitan ganar en suelo chileno para meterse en la disputa por un lugar en los octavos de final.

Grupo A con Cusco FC:

EquipoPJPGPEPPGFGCDif.Puntos
Flamengo32107257
Estudiantes31204315
Independiente Medellín31113534
Cusco FC300315-40

Grupo B con Universitario:

EquiposPJPGPEPPGFGCDif.Puntos
Deportes Tolima31114314
Nacional31116604
Universitario de Deportes31114404
Coquimbo Unido311134-14

Grupo F con Sporting Cristal:

EquipoPJPGPEPPGFGCDif.Puntos
Sporting Cristal32104226
Palmeiras31204315
Cerro Porteño31112204
Junior de Barranquilla301214-31

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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