Cuando Alianza Lima anunció la llegada de Pedro Aquino a mediados del año pasado, hubo cierta ilusión por parte de la hinchada blanquiazul por lo que el volante podría ofrecerle al equipo que por entonces era dirigido por Néstor Gorosito. Sin embargo, los problemas físicos le impidieron coger ritmo de competencia y no logró rendir como muchos esperaban. Ya en el 2026 y con Pablo Guede como el entrenador del primer equipo, la ‘Roca’ sigue sin sumar minutos importantes y muchos se preguntan cuál será su futuro en la institución.

En lo que va de la temporada, Aquino solo ha sumado 11′ oficiales tras ingresar en la etapa complementaria durante el triunfo por 3-1 sobre Melgar. Desde entonces, no solo lo ha vuelto a jugar, sino que ni siquiera fue considerado por Guede en su lista de convocados. Es decir, el volante no ha estado en siete duelos al hilo: Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II College, Universitario, ADT, Cusco FC, Atlético Grau y CD Moquegua.

Respecto a este tema, Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, dio más detalles sobre la actualidad de Pedro Aquino en una reciente entrevista con Full Deportes. Según explicó, no es que no pueda jugar por alguna lesión o por problemas físicos, sino por una decisión estrictamente del comando técnico; es decir, es un asunto de gustos.

“No es que él no pueda jugar o que está roto, nosotros tenemos un equipo que tiene varias alternativas de juego, hay posiciones que están cubiertas por tres o cuatro y otras por dos. Nosotros le damos al área deportiva y al director técnico una responsabilidad, que es lograr los objetivos y para eso nos piden una cantidad de recursos”, afirmó.

Pedro Aquino está a préstamo en Alianza Lima desde Santos Laguna. (Foto: Alianza Lima)

Cabada fue más allá, explicando que el fichaje de Aquino no fue solicitado por Guede, sino por el anterior comando técnico, es decir, por Gorosito. En ese sentido, el mediocampista parte en desventaja, además, por el buen nivel que viene mostrando Esteban Pavez, quien llegó como pedido expreso del entrenador argentino; incluso, Jesús Castillo su principal sustituto.

“El recurso Pedro fue contratado antes, no fue solicitado por Pablo. El tema es sencillo, Pablo encuentra siempre combinaciones importantes entre jugadores y si no ha encontrado la sociedad adecuada ahí, probablemente queda afuera el jugador. Yo no diría que no logra el nivel, es un gran jugador pero no ha calzado dentro del esquema”, agregó. Ojo, el préstamo de Aquino desde Santos Laguna finaliza a mediados de este año.

Por otro lado, Fernando Cabada dio a conocer la política que seguirán para los fichajes que podrían llegar en la segunda parte de la temporada. “Todavía no hay un planteamiento específico, tenemos una plantilla que está sólida y vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas. Estamos concentrados en lo que tenemos delante, todavía tenemos varias finales porque cada uno de estos partidos va a ser una final”, finalizó.

Pablo Guede solo ha tomado en cuenta a Pedro Aquino durante 11' en lo que va de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 2-1 sobre CD Moquegua, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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