El actual tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, clasificó a la Copa Libertadores 2026 como Perú 1 y fue al bombo 2 por su posición en el ranking CONMEBOL. Luego del sorteo llevado a cabo en Luque, Paraguay, el cuadro crema evitó a clubes argentinos y brasileños y fue ubicado en el grupo B junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Repasando a los rivales que tendrá el equipo de Javier Rabanal, Nacional de Uruguay es el cabeza de serie. En el campeonato uruguayo, el ‘Bolso’ suma 10 puntos luego de las primeras seis jornadas, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas, una de ellas de local en el clásico ante Peñarol. El cuadro charrúa es dirigido por Jadson Viera.

Se trata de un equipo experimentado con jugadores que han sabido pasar por la Selección de Uruguay como Sebastián Coates, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez. Además, en el arco se destaca Luis ‘Manotas’ Mejía, arquero de la Selección de Panamá que se alista para el Mundial 2026.

Nacional de Uruguay perdió a principios de año el clásico ante Peñarol por 1-0. (Foto: @Nacional)

En el caso de Coquimbo Unido, clasificó a esta edición copero luego de proclamarse campeón por primera vez en su historia en el fútbol chileno. Eso sí, viene disminuido con respecto al plantel que logró dicha hazaña al perder a jugadores claves como el panameño Cecilio Waterman, exAlianza Lima. Además, sufrió una dura baja: se reforzó con el delantero Rodrigo Holgado, pero fue inhabilitado por la FIFA por suplantar documentos para jugar por la Selección de Malasia.

De hecho, su arranque de campeonato no ha sido el mejor: suma 9 puntos de 21 posibles, producto de tres victorias y cuatro derrotas. Suma 8 goles a favor y 8 en contra. En su plantel destacan los nombres del volante ofensivo Guido Vadalá, formado en Boca Juniors, y el experimentado delantero argentino Lucas ‘Oso’ Pratto, de 37 años y que todavía no ha marcado oficialmente en el año.

Lucas Pratto llegó esta temporada a Coquimbo Unido. (Foto: Coquimbo Unido)

Finalmente, Deportes Tolima se metió a la fase de grupos tras superar dos rondas en la fase previa: primero eliminó a Deportivo Táchira en la tanda de penales (ganó 1-0 en Venezuela y perdió por el mismo resultado en Colombia) y luego dio vuelta a O’Higgins de Chile tras caer 1-0 de visita y ganar 2-0 de local. Además, en el torneo colombiano se ubica en el sexto lugar con 19 puntos, a cinco del líder Atlético Nacional.

Cuenta con un plantel de experiencia y juventud donde destacan el arquero brasileño Neto Volpi, el volante colombiano Bryan Rovira y el delantero Luis Sandoval, también colombiano, quien es la ‘joya’ del equipo con 21 años. Será el primer rival de los cremas en la fase de grupos del certamen en Ibagué.

Deportes Tolima superó dos rondas en la fase previa para clasificar a la fase de grupos. (Foto: @cdtolima)

Grupo de Universitario en la Copa Libertadores:

Grupo B Nacional (Uruguay) Universitario (Perú) Coquimbo Unido (Chile) Deportes Tolima (Colombia)

¿Dónde se verán los partidos de Universitario en la Copa Libertadores?

Los partidos de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores serán transmitidos por la señal exclusiva de ESPN, canal con los derechos de televisación para toda Latinoamérica. Este está disponible en cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

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