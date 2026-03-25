El sueño continental está a la vuelta de la esquina y la ilusión de ver a los equipos peruanos brillando a nivel internacional está más viva que nunca. Sin embargo, en medio de toda la planificación táctica y logística que viene realizando el comando técnico en las instalaciones de Campomar, una noticia de último minuto acaba de alterar la agenda de Universitario. El máximo ente del fútbol sudamericano movió el calendario de las primeras fechas del torneo continental, y uno de los grandes afectados fue el conjunto estudiantil, que ha sufrido la reprogramación oficial de sus partidos.

La CONMEBOL decidió meter mano en la programación inicial y notificó rápidamente a las oficinas de Ate sobre este importante reajuste de fechas. El cambio dictaminado desde Paraguay afecta directamente la esperada segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Esta fecha es clave pues el cuadro merengue tiene la obligación de sumar sus primeros tres puntos, aprovechando su localía en el Estadio Monumental. El esperado duelo frente a la escuadra chilena de Coquimbo Unido ya no se jugará el miércoles 15 de abril como se tenía previsto en el fixture original que se publicó tras el sorteo.

Fixture que había anunciado el cuadro 'crema' sobre la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

La nueva disposición establece que este trascendental compromiso se disputará un día antes, exactamente el martes 14 de abril, manteniendo el horario estelar de las 9:00 p.m. (hora peruana) en el imponente Estadio Monumental “U” Marathon, un escenario que seguramente lucirá un marco espectacular de público.

Esta fase de grupos representa un reto mayúsculo para la institución crema. En esta oportunidad, Universitario fue ubicado en un Grupo B bastante competitivo y de pronóstico reservado, donde tendrá que medir fuerzas no solo con los chilenos, sino también con el siempre complicado y copero Nacional de Uruguay y el duro Deportes Tolima de Colombia.

Antes de pensar en ese primer choque como locales en el coloso de Ate, el camino copero arrancará con un durísimo desafío fuera de nuestras fronteras. Universitario de Deportes iniciará su andadura en la competición visitando tierras cafeteras en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

Este esperado debut internacional para los dirigidos por el comando técnico crema quedó totalmente confirmado y afortunadamente no sufrió ninguna alteración por parte de la organización. El cotejo entre peruanos y colombianos se jugará el martes 7 de abril, también desde las 21:00 horas, marcando el inicio oficial de la ilusión en esta nueva edición del torneo de clubes.

Corrección de la CONMEBOL para la segunda fecha de Universitario. (Foto: Captura web)

Fixture completo de Universitario:

Fecha 1: Deportes Tolima vs Universitario - 07 de abril - 9 p.m.

Deportes Tolima vs - 07 de abril - 9 p.m. Fecha 2: Universitario vs. Coquimbo Unido - 14 de abril - 9 p.m.

vs. Coquimbo Unido - 14 de abril - 9 p.m. Fecha 3: Universitario vs. Nacional - 29 de abril - 9 p.m.

vs. Nacional - 29 de abril - 9 p.m. Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario - 07 de mayo - 7 p.m.

Coquimbo Unido vs - 07 de mayo - 7 p.m. Fecha 5: Nacional vs Universitario - 20 de mayo - 5 p.m.

Nacional vs - 20 de mayo - 5 p.m. Fecha 6: Universitario vs. Deportes Tolima - 26 de mayo - 7:30 p.m.

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