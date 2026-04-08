Universitario de Deportes sacó un punto en su visita a Deportes Tolima en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores con sensaciones agridulces: fue dominador y tuvo las mejores situaciones de gol en el primer tiempo, y en la parte complementario tuvo que depender de un buen nivel de Miguel Vargas en el arco para sostener el empate. De vuelta a la capital, el plantel crema sacó conclusiones de la mano de su capitán Alex Valera, quien tomó la cinta en Colombia ante la ausencia de Andy Polo.

El ‘Cholo’ tuvo una labor sacrificado ante la defensa colombiana, pero salió bien librado en el primer tiempo y habilitó en un par de ocasiones a José Rivera y Jairo Concha. No abrir la cuenta le terminó pasando factura al tricampeón peruano, aunque el delantero sacó conclusiones positivas sobre todo porque se jugó en condición de visita y prácticamente 72 horas después de enfrentar a Alianza Lima en el Monumental.

“Pudimos sacar un punto importante, ahora viene otro partido duro de local contra Coquimbo Unido. Jugar luego de tres días se valora bastante. Pudimos ganar quizás, pero sacamos un punto. Nos vamos acomodando a lo que quiere el ‘profe’ (Javier Rabanal)”, destacó Valera, quien fue reemplazado por el debutante Bryan Reyna a 20 minutos del final.

De hecho, el próximo reto de los cremas será este martes ante Coquimbo Unido de Chile, que debuta de local ante Nacional de Uruguay, el otro rival de este grupo. En el Monumental, con un estadio prácticamente lleno, los cremas buscarán sumar su primera victoria en el certamen, aprovechando también que este fin de semana no habrá fecha en el Torneo Apertura debido a las elecciones presidenciales en Perú.

Eso sí, luego del choque ante los chilenos en Ate, comenzará una seguidilla de partidos para Universitario de Deportes contando Liga 1 y Copa Libertadores: en Arequipa ante FBC Melgar, luego tres duelos en el Monumental consecutivos (Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Nacional de Uruguay) para cerrar el mes de abril. En mayo visitará a Juan Pablo II y posteriormente viajará a Chile para visitar a Coquimbo Unido.

El reto de Javier Rabanal es competir y sacar la mayor cantidad de puntos en el Torneo Apertura, donde busca alcanzar el liderato, y la Copa Libertadores, donde el primer objetivo es repetir lo hecho el año pasado y avanzar a octavos de final. De hecho, será clave mantener la totalidad del plantel y no sufrir lesionados o suspendidos para afrontar la doble competencia.

El 11 de Universitario que sumó su primer punto en la Copa Libertadores 2026 en Ibagué. | Foto: Universitario de Deportes

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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