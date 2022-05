Al otro lado del teléfono, en Uruguay, Rubén Techera nos contesta con cortesía. Pese a sus 75 años sus recuerdos del Perú y Universitario de Deportes están intactos. Para él es como si lo hubiese vivido ayer. No es así. Han pasado cincuenta años. Su cabello marrón hoy luce con canas, su piel tiene arrugas. Lo que sigue intacto es el amor por el cuadro crema. Ese equipo al que conoció en 1972 por llamado de Roberto Scarone a quien recuerda con cariño, el mismo club con el que estuvo cerca de tocar la gloria y del que se marchó en 1975 con un título nacional bajo el brazo y lo más importante: el cariño y reconocimiento de una hinchada.

¿Qué recuerdos tiene usted de la campaña de 1972?

Fue uno de los mejores planteles que tuvo Universitario en su historia, no solo por el hecho de que se haya llegado a una instancia que se llegó sino porque Universitario tenía dos equipos y dos equipos competitivos.

Hay un momento en el que jugadores importantes se van a la selección y aparecen otros igual de buenos

Comenzó a aparecer el “Ciego” Oblitas, Oré, Percy Vílchez, cantidad de jugadores, la “U” tenía dos planteles muy competitivos.

¿Cómo se da su llegada al Perú?

Yo llego al José Gálvez en el 71 y sin conocer realmente lo que era el fútbol peruano. Eso me ayudó mucho para lo posterior, para llegar a Universitario de Deportes conociendo el futbol peruano, me fue muy bien en el José Gálvez, era un equipo que por primer año estaba en Primera División. A raíz de eso me contrata Universitario que tenía a don Roberto Scarone que me había dirigido acá en Uruguay en Nacional, me conocía, sabía lo que yo jugaba, la persona que era.

¿Cómo era Roberto Scarone?

Era muy buen técnico. Una excelente persona, hincha de Universitario a muerte, quería mucho a Universitario, un gran técnico, conocedor del futbolista, con un trato al futbolista muy especial.

Usted vivió uno de los más grandes momentos del fútbol peruano

Fue una época, a mi me tocó jugar en el fútbol peruano en la época de oro del fútbol peruano, no solo Universitario tenía buen equipo, habían equipos muy competitivos, había grandes jugadores en todos los equipos. Era la época de oro del fútbol de Perú. Desde el mundial del 70 hasta el 78 tenían muy buenos equipos.

Rubén Techera permaneció en Universitario hasta 1975. (GEC)

Por aquellos años Universitario ya tenía la clásica garra

Creo que la garra crema como se llama siempre existió hasta en la época de Lolo, se hablaba de la garra en la época de Lolo, pero que era. Para mi es eso y es el haber lo que pone el jugador dentro de la cancha para que su equipo realmente tenga buenos resultados, el ayudar al compañero, el no dar una pelota por perdida, si vas perdiendo faltando 10 minutos siempre tenés la mente positiva, para mí es es la garra. Yo conversé muchas veces con Lolo Fernández cuando él iba y eso era la garra. La garra siempre hubo. Todos los equipos tienen garra, a algunos se le dan y a otros no. Universitario ha remontado montones de partidos casi imposibles y a eso se le llama garra.

¿Qué recuerdos tiene de Lolo Fernández?

Hablábamos de muchas cosas. Era muy divertido Lolo. Era de contar chistes, de hacer bromas. Para nosotros era uno más, porque estaba siempre, charlábamos a veces con él, en aquella época vivíamos más en el Lolo que en nuestras casas.

Cómo fue enterarse que clasificaron a la final de la Libertadores

Dependíamos de lo que hiciera Nacional, que Peñarol no le ganara a Nacional y se dio. Para nosotros fue algo muy importante, era lo que esperábamos. Yo en lo personal sabía lo que era un clásico en el fútbol uruguayo y en un clásico Peñarol vs Nacional cualquiera puede ganar. Es como un clásico Universitario vs Alianza Lima, es diferente a cualquier otro partido.

En ese momento entiendo hubo una gran felicidad

Como cualquier grupo que tiene una meta por delante. Gracias a Dios se le dio. El esfuerzo que estábamos haciendo para verse coronado y cumplir un objetivo.

Hay bronca por haber perdido esa final ante Independiente

Nosotros perdimos la Copa Libertadores en Lima. En Lima tenía la obligación de ganar. Más en el formato que teníamos en aquel momento, si vos ganabas en tu país y perdías en el de rival había la posibilidad de un tercer partido. No se dio, empatamos en Lima y pudimos empatar en Buenos Aires, pero no se dio, de todas maneras orgullosos en haber sido el primer equipo del Pacífico en jugar una final, haber sido el primer equipo peruano, orgullosos de lo que significó para Universitario. Tanto en Uruguay como en Argentina era muy respetado.

Ruben Techera. Mediocampista uruguayo que campeonó con universitario en 1974. (Foto: Pinterest)

Esos partidos se jugaban de una forma distinta

Para mi todos los partidos y esa clase de partidos eran a muerte. Desde el primer minuto hasta el último había que estar apretando los dientes.

¿Esa campaña lo marcó?

A mi en lo personal sí, me marcó para toda la vida dentro de Universitario de Deportes, por la hinchada, por la gente, por el cariño y por el logro que se consiguió. No era fácil llegar a la instancia que se llegó y con el equipo que se enfrentó, por algo le dicen el “Rey de Copas”. Se hizo todo lo posible, no se consiguió.

Hay un triunfo muy recordado y es el que lograron ante Nacional.

Quizás los hinchas lo esperaban poco, nosotros no, conocíamos lo que era Nacional, sabíamos los jugadores que tenían y también que tenían debilidades. Hoy de repente jugas contra el Real Madrid y contra el Bayern que son grandes equipos y vos te sentís inferior y de repente le terminas ganando, si tiene el fútbol lógicas, también tiene ilógicas, somos once contra once con una pelota que pica para cualquier lado. Fue un partido de todo el equipo. Percy (Vílchez) tuvo la fortuna de hacer los goles y uno de ellos paseo a Manga por todo el área, que no era fácil. Yo jugué con él en Nacional antes de ir a José Gálvez, se le dio a Percy (Vílchez) como se le pudo dar a cualquier otro.

Pocos lo recuerdan pero estuvieron cerca de llegar a otra final

Si hay una para comparar es la del 75 pero tampoco, la segunda oportunidad que tuvimos de jugar una final, Unión Española nos arruinó el idilio, estoy totalmente seguro que la campaña del 72 van a pasar muchos años para que la “U” logre superar esa campaña.

¿Qué es Universitario para Rubén Techera?

A mi la “U” realmente me llegó al corazón, yo soy hincha acérrimo, estoy lejos de Lima, pero se todo lo que pasa la “U”, me lo comentan, el cariño de la gente, el amor de la gente es extraordinario, han pasado 50 años y hasta hoy la gente conmigo es maravillosa.

