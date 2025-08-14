El Estadio Monumental presenció esta noche una de las mayores goleadas a Universitario de Deportes por Copa Libertadores. Esto tras la dura derrota de los ‘cremas’ frente a Palmeiras por 4-0. Este duelo estuvo pactado por la idea de los octavos de final del máximo torneo de clubes de Sudamérica, donde la ‘U’ no pudo ante un avasallador ‘verdao’ que no perdonó y se adelantó en el marcador a los 7 minutos de haber iniciado el encuentro con un gol de Gustavo Gómez de penal.
Nota en desarrollo
